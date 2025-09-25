Oroscopo Paolo Fox 26 settembre: amici del Toro, cercate nuove idee sul lavoro. Pesci, problemi sul lavoro

Il 26 settembre porta con sé un cielo mutevole ma ricco di stimoli: occasioni che si affacciano all’orizzonte chiedono prontezza e cuore. Ciascun segno potrà sfruttare l’energia del giorno per chiarire, rilanciare o consolidare.

Ariete

Giornata favorevole per prendere iniziative, soprattutto in campo sentimentale. Se hai rimpianti o questioni in sospeso, è il momento di confrontarsi con sincerità. In ambito lavorativo, evita mosse avventate: pondera prima.

Toro

Emotivamente potresti sentirti più sensibile: cerca di non reagire d’impulso ai piccoli malumori. Un dialogo chiarificatore potrebbe risolvere tensioni in famiglia o con il partner. Sul lavoro, qualche impegno tardivo potrà dare frutti.

Gemelli

Hai voglia di cambiare, di modificare qualcosa che non senti più aderente alla tua realtà. Usa la giornata per mettere in chiaro le tue priorità. Le idee nuove guadagnano terreno, ma evita distrazioni che ti portano via energia.

Cancro

Con la Luna che stimola l’animo, senti forte il richiamo dei sentimenti: è un buon momento per progetti a due. In ufficio potresti avere conferme o manifestare la tua competenza. Attenzione solo allo stress serale: concediti pause.

Leone

Se hai avuto malintesi con qualcuno, oggi puoi metterli da parte con una parola franca. Le relazioni ritrovano calore. Sul fronte professionale cogli l’occasione che ti si presenta: è valida. Mantieni la concentrazione fino a sera.

Vergine

L’energia non manca, ma rischi di disperderla: focalizzati su ciò che davvero conta. In amore cerca concretezza più che illusioni. Per chi aspetta risposte professionali, oggi potresti sentirti più vicino a una svolta.

Bilancia

Puoi sentirti in bilico tra dovere e desiderio: cerca l’equilibrio. Alcune relazioni chiedono un chiarimento, non rimandare. Al lavoro sfrutta la capacità di diplomazia che ti contraddistingue, soprattutto se ci sono collaborazioni.

Scorpione

La passionalità è accesa: puoi affermare le tue esigenze con forza. Tuttavia evita conflitti troppo duri, soprattutto con persone care. Sul lavoro, un progetto portato avanti con determinazione potrebbe ricevere attenzione positiva.

Sagittario

Voglia di libertà e novità: cerca di non incatenarti a compromessi che non senti tuoi. In amore potrebbero emergere desideri inespressi. Professionalmente prediligi le opportunità che ti permettono di crescere e sperimentare.

Capricorno

Buona giornata per prendersi dei rischi calcolati: un’idea che hai coltivato può emergere. In amore il dialogo è la chiave, specie se ci sono stati momenti di gelo. Sul lavoro, organizza bene tempi e risorse.

Acquario

Hai la testa piena di pensieri: filtra ciò che vuoi davvero. Possono emergere tensioni con chi non comprende i tuoi desideri. Sul fronte professionale potresti essere chiamato a assumerti maggiori responsabilità.

Pesci

Il 26 settembre appare come una data favorevole per recuperare energie mentali e fisiche: è una giornata ideale per riuscire a fare chiarezza. In amore potresti sentire il bisogno di affetto o di conforto. Sul lavoro, una questione complessa potrebbe trovare una soluzione con uno sforzo ragionato