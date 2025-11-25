Oroscopo Paolo Fox 26 novembre: amore e lavoro al top per gli amici del Capricorno. Tensioni in famiglia per i Gemelli

Il 26 novembre si prospetta come una giornata ricca di energie contrastanti: alcuni segni vivranno momenti di forte intuizione e cambiamento, mentre altri saranno chiamati a gestire tensioni e riflessioni profonde. Le stelle incoraggiano a prendersi il tempo giusto per decidere e agire con saggezza.

Ariete

Hai una carica energetica notevole oggi: sul lavoro potresti proporre nuove idee, ma attento a non bruciarti troppo in fretta. In amore, la passione è alta, ma cerca di non essere troppo impulsivo — il dialogo può fare la differenza.

Toro

Le questioni pratiche sono al centro della scena: è il momento di fare piani concreti e di gestire con calma ciò che riguarda le finanze. In amore, è importante dare più attenzione al partner e valutare con cura i passi che vuoi fare.

Gemelli

La tua mente è molto vivace ma anche un po’ dispersa: le stelle ti invitano a rallentare e a riflettere prima di prendere decisioni importanti. Nei rapporti personali evita discussioni inutili: ascoltare può essere più utile che rispondere subito.

Cancro

Sul fronte professionale potresti sentirti un po’ sotto pressione, ma se organizzi bene le tue attività puoi superare gli ostacoli. In amore, porta pazienza: un gesto affettuoso può stemperare tensioni e riportare armonia.

Leone

Brilli per determinazione e carisma: oggi puoi far valere le tue capacità, soprattutto sul lavoro. In ambito sentimentale, il tuo fascino non passa inosservato, quindi approfitta della giornata per costruire o rafforzare un legame.

Vergine

È una giornata di riflessione: potresti riorganizzare le tue priorità, soprattutto sul lavoro. In amore, evita di essere troppo critico con il partner; un approccio più comprensivo può aiutare moltissimo.

Bilancia

L’armonia è una parola chiave per te oggi: sul lavoro potresti risolvere situazioni complesse grazie alla tua capacità di mediazione. In amore, momenti romantici o gesti di affetto sono favoriti, quindi cogli l’occasione per avvicinarti di più a chi ami.

Scorpione

Hai energia e determinazione, ma attenzione: le parole possono diventare arma a doppio taglio. Sul lavoro è il momento di osare, ma non scatenare conflitti inutili. In amore, lascia spazio alle emozioni senza esasperare la gelosia.

Sagittario

La voglia di cambiare è forte: potresti sentirti spinto verso nuove avventure o progetti. Sul lavoro, si aprono opportunità — sii pronto a coglierle ma con realismo. In amore, il tuo entusiasmo è contagioso, e potresti sorprendere chi ti sta accanto.

Capricorno

La determinazione è il tuo punto di forza oggi. Hai la possibilità di prendere decisioni importanti sul lavoro, ma non essere troppo rigido: un po’ di flessibilità ti sarà utile. In amore, cerca di bilanciare obiettivi personali e affetti.

Acquario

La creatività e l’originalità ti guidano: sul lavoro potresti proporre idee innovative o avviare collaborazioni interessanti. In amore, è il momento di aprirti al cambiamento ma senza dimenticare le esigenze del partner: il dialogo è fondamentale.

Pesci

La tua sensibilità è amplificata: fidati dell’istinto, soprattutto quando devi prendere decisioni. Sul lavoro, l’intuizione ti aiuta a trovare soluzioni; in amore, è il momento ideale per momenti di intimità e per parlare con il cuore.