Oroscopo Paolo Fox 26 luglio: amici del Toro, avete bisogno di tranquillità. Acquario, la Luna vi rende imprevedibili

Anche oggi le stelle ci offrono preziosi consigli per affrontare al meglio la giornata. Paolo Fox svela le previsioni segno per segno: amore, lavoro e umore sotto la lente dell’astrologia. Scopri cosa ti aspetta!

Ariete

Giornata attiva e piena di energia. In amore c’è voglia di chiarezza. Sul lavoro, una proposta interessante potrebbe arrivare all’improvviso.

Toro

Hai bisogno di maggiore tranquillità. Le tensioni affettive vanno gestite con diplomazia. Attenzione alle spese superflue.

Gemelli

La Luna favorevole ti rende brillante e comunicativo. Ottimo momento per nuovi incontri e per affrontare un discorso importante.

Cancro

Qualcosa si muove nel cuore, anche se ci sono ancora dubbi. Al lavoro meglio non forzare i tempi. Sii prudente con le parole.

Leone

Giornata positiva: sei al centro dell’attenzione e riesci a ottenere ciò che vuoi. In amore arriva una conferma che aspettavi da tempo.

Vergine

Tante responsabilità da gestire, ma il cielo ti sostiene. Piccole tensioni in amore: parla con chiarezza per evitare malintesi.

Bilancia

Luna dissonante: attenzione agli sbalzi d’umore. Meglio non alimentare polemiche. Sul lavoro, una situazione si sblocca nel pomeriggio.

Scorpione

Giornata intensa sul piano emotivo. In amore serve più fiducia. Opportunità interessanti per chi cerca un nuovo progetto professionale.

Sagittario

Hai voglia di cambiamento. Le stelle favoriscono gli spostamenti e i nuovi inizi. In coppia, serve un dialogo più aperto.

Capricorno

Oggi potresti sentirti più stanco del solito. Prenditi del tempo per riflettere. In amore, evita atteggiamenti troppo rigidi.

Acquario

La Luna ti rende imprevedibile ma affascinante. Amore frizzante, soprattutto per i single. Attenzione a non perdere di vista gli obiettivi.

Pesci

Giornata utile per fare chiarezza dentro di te. In amore, un piccolo gesto può avere grande valore. Lavoro in ripresa, anche se lentamente.