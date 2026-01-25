Oroscopo Paolo Fox 26 gennaio: Ariete, giornata tranquilla sul fronte lavorativo. Pesci, segui il tuo intuito in amore

Vediamo cosa ci riservano gli astri per la giornata di domani

Fiorenza Di Palma
Oroscopo

La domenica del 26 gennaio invita a rallentare i ritmi e a dedicare più spazio alle emozioni. Le stelle favoriscono il recupero dell’equilibrio interiore e aiutano a fare chiarezza nei rapporti personali.

Ariete – Giornata tranquilla: meglio evitare discussioni e concentrarsi sul relax. In amore serve più ascolto.

Toro – Stelle favorevoli ai sentimenti: clima sereno in coppia. Buon momento per recuperare energie fisiche e mentali.

Leggi anche:

Oroscopo Paolo Fox 25 gennaio: Leone, energia in calo, concediti una pausa. Vergine, giornata ordinata e produttiva

Gemelli – Qualche pensiero di troppo: cerca di staccare dalla routine. In amore, chiarimenti utili per ritrovare complicità.

Cancro – Sensibilità in primo piano: giornata ideale per stare con la famiglia. Emozioni positive in arrivo.

Leone – Energia in lieve ripresa: concediti momenti di svago. In amore, evita di voler avere sempre l’ultima parola.

Vergine – Domenica riflessiva: fai il punto su questioni personali. In amore, bisogno di conferme e stabilità.

Bilancia – Buone vibrazioni: favoriti i rapporti affettivi e le amicizie. Serenità ritrovata dopo giorni intensi.

Scorpione – Emozioni profonde: giornata utile per chiarire ciò che non ti convince. In amore, sincerità indispensabile.

Sagittario – Voglia di libertà: cerca però di non trascurare chi ti è vicino. Buona giornata per pianificare il futuro.

Capricorno – Riposo meritato: allenta le tensioni accumulate. In amore, clima rassicurante e stabile.

Acquario – Pensieri in fermento: idee interessanti, ma meglio rimandare decisioni importanti. In amore, dialogo aperto.

Pesci – Intuito forte: ascolta le emozioni e segui il cuore. Domenica favorevole per ritrovare serenità.

Condividi questo articolo
Articolo precedente Basket Agropoli, serata amara al PalaCilento: Pozzuoli domina e passa 65-83
Nessun commento