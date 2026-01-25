Oroscopo Paolo Fox 26 gennaio: Ariete, giornata tranquilla sul fronte lavorativo. Pesci, segui il tuo intuito in amore

La domenica del 26 gennaio invita a rallentare i ritmi e a dedicare più spazio alle emozioni. Le stelle favoriscono il recupero dell’equilibrio interiore e aiutano a fare chiarezza nei rapporti personali.
Ariete – Giornata tranquilla: meglio evitare discussioni e concentrarsi sul relax. In amore serve più ascolto.
Toro – Stelle favorevoli ai sentimenti: clima sereno in coppia. Buon momento per recuperare energie fisiche e mentali.
Gemelli – Qualche pensiero di troppo: cerca di staccare dalla routine. In amore, chiarimenti utili per ritrovare complicità.
Cancro – Sensibilità in primo piano: giornata ideale per stare con la famiglia. Emozioni positive in arrivo.
Leone – Energia in lieve ripresa: concediti momenti di svago. In amore, evita di voler avere sempre l’ultima parola.
Vergine – Domenica riflessiva: fai il punto su questioni personali. In amore, bisogno di conferme e stabilità.
Bilancia – Buone vibrazioni: favoriti i rapporti affettivi e le amicizie. Serenità ritrovata dopo giorni intensi.
Scorpione – Emozioni profonde: giornata utile per chiarire ciò che non ti convince. In amore, sincerità indispensabile.
Sagittario – Voglia di libertà: cerca però di non trascurare chi ti è vicino. Buona giornata per pianificare il futuro.
Capricorno – Riposo meritato: allenta le tensioni accumulate. In amore, clima rassicurante e stabile.
Acquario – Pensieri in fermento: idee interessanti, ma meglio rimandare decisioni importanti. In amore, dialogo aperto.
Pesci – Intuito forte: ascolta le emozioni e segui il cuore. Domenica favorevole per ritrovare serenità.