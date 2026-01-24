Oroscopo Paolo Fox 25 gennaio: Leone, energia in calo, concediti una pausa. Vergine, giornata ordinata e produttiva

Sabato 25 gennaio si apre con una giornata che invita alla riflessione e al recupero delle energie. Le stelle suggeriscono prudenza nelle decisioni, ma anche la possibilità di fare chiarezza nei rapporti personali e professionali.
Ariete – Meglio rallentare: troppe tensioni potrebbero creare nervosismo. In amore serve pazienza, sul lavoro evita scelte impulsive.
Toro – Giornata positiva: serenità nei rapporti e buone conferme personali. Approfitta del momento per rafforzare un legame importante.
Gemelli – Qualche incertezza di troppo: non tutto è chiaro, ma le risposte arriveranno presto. In amore, chiarimenti necessari.
Cancro – Emozioni forti: ascolta il cuore ma resta con i piedi per terra. Buona giornata per sistemare questioni familiari.
Leone – Energia in calo: concediti una pausa. In amore, evita confronti accesi e cerca il dialogo costruttivo.
Vergine – Giornata ordinata e produttiva: ottimo momento per organizzare il futuro. In amore, piccoli gesti rafforzano l’intesa.
Bilancia – Stelle favorevoli ai sentimenti: possibili incontri o riavvicinamenti. Sul lavoro, mantieni un profilo prudente.
Scorpione – Intensità emotiva: chiarimenti importanti in arrivo. Non temere di dire ciò che pensi, soprattutto in amore.
Sagittario – Voglia di libertà: attenzione a non trascurare chi ti sta accanto. Buone idee, ma da sviluppare con calma.
Capricorno – Determinazione e concretezza: giornata utile per fare il punto della situazione. In amore, stabilità rassicurante.
Acquario – Novità in vista: segui l’istinto, ma valuta bene ogni proposta. In amore, evita ambiguità.
Pesci – Sensibilità accentuata: giornata ideale per riflettere e recuperare energie. Buone sensazioni sul fronte affettivo.