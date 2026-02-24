Oroscopo Paolo Fox 25 febbraio: Ariete, giornata dinamica ma non priva di tensioni. Sagittario, ottimo momento per guardare avanti

Una giornata che invita alla riflessione e alla ricerca di equilibrio, soprattutto nei rapporti personali e nelle scelte professionali. Le stelle di mercoledì 25 febbraio spingono molti segni a chiarire situazioni rimaste in sospeso, mentre altri potranno cogliere nuove opportunità inattese.

Ariete

Giornata dinamica ma non priva di tensioni. Sul lavoro serve pazienza: qualcuno potrebbe mettere alla prova la vostra determinazione. In amore è il momento giusto per parlare chiaramente ed evitare malintesi.

Toro

Le stelle favoriscono la stabilità emotiva. Chi ha vissuto settimane complicate ritrova serenità. Buone notizie sul piano economico, ma evitate spese impulsive. Serata ideale per il relax.

Gemelli

Energia in crescita, soprattutto nei rapporti sociali. Nuovi contatti possono rivelarsi utili per il futuro professionale. In amore serve maggiore ascolto: non date tutto per scontato.

Cancro

Qualche pensiero di troppo potrebbe rallentarvi. È una giornata utile per fare ordine dentro e fuori di voi. Sul lavoro meglio rimandare decisioni drastiche. L’amore richiede dolcezza.

Leone

Il cielo torna favorevole e regala determinazione. Ottimo momento per proporre idee o avanzare richieste. In amore cresce la passione, soprattutto per chi ha voglia di rimettersi in gioco.

Vergine

Serve prudenza nelle discussioni lavorative: non tutti condividono le vostre idee. Meglio mantenere un profilo diplomatico. In ambito sentimentale arrivano segnali rassicuranti.

Bilancia

Giornata positiva per i rapporti interpersonali. Chi lavora a contatto con il pubblico può ottenere soddisfazioni. In amore torna il desiderio di progettare qualcosa di concreto.

Scorpione

Le stelle invitano alla calma. Alcune situazioni potrebbero sembrare più complicate del previsto, ma con lucidità troverete la soluzione. Attenzione alla gelosia nei rapporti di coppia.

Sagittario

Ottimo momento per guardare avanti. Nuove idee e voglia di cambiamento vi spingono ad agire. Favoriti gli incontri e le conoscenze, soprattutto per i single.

Capricorno

La concentrazione è alta e permette di risolvere questioni rimaste aperte. Sul lavoro arrivano conferme importanti. In amore, però, cercate di essere meno rigidi e più disponibili al dialogo.

Acquario

Giornata vivace e stimolante. Creatività e intuizione vi aiutano a distinguervi. Possibili novità nei rapporti affettivi: qualcuno potrebbe sorprendervi positivamente.

Pesci

Sensibilità accentuata e intuizioni preziose. È il momento ideale per dedicarsi a progetti personali o artistici. In amore servono certezze: chiarimenti favoriti entro sera