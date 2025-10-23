Oroscopo Paolo Fox 24 ottobre: le stelle suggeriscono di essere attenti alle emozioni per i leoncini. Gemelli, tensione sul lavoro

In questo venerdì le stelle suggeriscono di essere attenti alle emozioni e alle decisioni non rimandabili: qualche segno avvertirà tensioni interiori, altri avranno l’occasione di fare un passo avanti. È il giorno giusto per chiarire e alleggerire.

Ariete: Una giornata vivace: potreste sentirvi più audaci e desiderosi di rompere gli schemi. È il momento di affermare una vostra posizione o far valere le vostre idee. In amore, attenzione a non essere troppo impulsivi: ascoltare l’altro può evitare fraintendimenti.

Toro: Il vostro cielo invita a metabolizzare con calma ciò che è accaduto ultimamente. Non forzate le situazioni che richiedono tempo: il dialogo paziente sarà più efficace. In ambito lavorativo, valutate bene le proposte prima di accettare novità affrettate.

Gemelli: Tensione in agguato: la fatica mentale potrebbe pesare, soprattutto nelle relazioni interpersonali. Evitate discussioni inutili e concentratevi su ciò che potete controllare. In amore, serenità se saprete fare passi graduali.

Cancro: Le stelle sono dalla vostra parte e indulgenti: Giove suggerisce di respirare, di dare tregua ai conflitti. In amore è possibile recuperare complicità, anche se alcune questioni richiedono delicatezza. In ambito pratico, strategie ben ponderate porteranno vantaggi.

Leone: oggi urge cautela nei rapporti con chi vi circonda: il desiderio di protagonismo può generare resistenze. In amore, chiusure e aperture si alternano: cercate equilibrio. Sul lavoro evitate annunci troppo eclatanti e concentratevi su passo dopo passo.

Vergine: Un periodo in cui avete bisogno di certezza: meglio non lanciarsi in imprese azzardate, ma rafforzare ciò che già c’è. In amore, scegliete con cura a chi dare energie. In ambito professionale, riconoscimenti tardivi potrebbero arrivare, ma solo se avete messo ordine prima.

Bilancia: Venere nel vostro segno porta slancio nei sentimenti: è una giornata favorevole per coltivare relazioni, sia nuove che consolidate. Sul lavoro, idee e progetti si rinnovano: è importante però concretizzare senza distrarsi troppo.

Scorpione: Sensibilità alle stelle: piccoli contrasti o emozioni latenti possono affiorare. Meglio non rimandare chiarimenti che pesano da tempo. In ambito professionale, attenzione alle risorse energetiche: evitate di sprecarle in conflitti.

Sagittario: Un cielo stimolante: le energie fluiscono e gli impulsi sono vivi. In amore, occasioni interessanti sono possibili, specialmente se siete pronti ad aprirvi. In ambito lavorativo, intuizioni e mosse decise possono dare slancio — con un occhio all’equilibrio.

Capricorno: Finalmente le carte tornano favorevoli: state recuperando terreno su fronti che erano in stallo. In amore, chi ha vissuto tensioni potrà respirare un po’ di sollievo. Anche sul lavoro alcuni ostacoli potrebbero essere superati se agite con metodo.

Acquario: Il cielo suggerisce rigenerazione: lasciate dietro il peso dei giorni recenti e abbracciate possibilità nuove. In amore è tempo di ripresa, specialmente nelle relazioni che hanno subito assestamenti. In campo professionale, non sovraccaricatevi: agite con misura.

Pesci: giorni un po’ incerti: basta una parola che non va per destabilizzarvi. Evitate decisioni radicali sotto pressione. In amore, gestite le parole con cura. Sul lavoro, concentratevi su ciò che potete influenzare oggi e rimandate le scelte delicate.