Oroscopo Paolo Fox 24 novembre: Ariete, giornata vivace, arriva una spinta positiva sul lavoro. Cancro, serve la calma nelle relazioni

Vediamo cosa ci riservano gli astri per la giornata di domani

A cura di Fiorenza Di Palma
Oroscopo

La giornata del 24 novembre porta un cielo che invita a riorganizzare le idee e dare spazio ai sentimenti. Le energie astrali parlano di chiarimenti, piccoli slanci di coraggio e decisioni che iniziano a maturare.

Le previsioni astrologiche

Ariete
Giornata vivace: arriva una spinta positiva per sistemare questioni lasciate in sospeso. In amore, meglio evitare reazioni impulsive.

Toro
La stabilità si consolida. Buona concentrazione sul lavoro e maggiore serenità nei rapporti personali.

Leggi anche:

Oroscopo Paolo Fox 23 novembre: amici del Toro, la stabilità che cercate sta per arrivare a piccoli passi. Bilancia, relazioni al centro
Oroscopo Paolo Fox 22 novembre: Cancro, emozioni in primo piano in amore. Leone, giornata brillante, in amore piccoli passi
Oroscopo Paolo Fox 21 novembre: amici dei Gemelli, la comunicazione è la tua alleata. Acquario, hai bisogno di aria nuova

Gemelli
Comunicazione favorita: una conversazione potrebbe sbloccare una situazione. Creatività in aumento.

Cancro
Serve calma: non forzate i ritmi. In famiglia si apre uno spiraglio di maggiore comprensione.

Leone
Voglia di protagonismo, ma oggi conviene muoversi con prudenza. Ottime idee da sviluppare nei prossimi giorni.

Vergine
Precisione e organizzazione vi aiutano a recuperare terreno. Possibile novità professionale entro sera.

Bilancia
Le emozioni guidano la giornata. Bene i rapporti affettivi, soprattutto se c’è bisogno di chiarire un dubbio.

Scorpione
Energia intensa e determinazione in crescita. Oggi potete chiudere un capitolo e aprirne uno nuovo.

Sagittario
Giornata brillante: entusiasmo e intraprendenza favoriscono i nuovi progetti. Bene anche i rapporti sociali.

Capricorno
Oggi contano strategia e pazienza. Sul lavoro ottime prospettive, ma non tutto si realizzerà subito.

Acquario
Tante idee, ma serve concretezza. Nella seconda parte della giornata possibile incontro interessante.

Pesci
Sensibilità in aumento, ma anche chiarezza nelle intuizioni. Un gesto gentile potrebbe risolvere una tensione recente.

Continua a leggere su InfoCilento.it

TAG:
Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Elezioni regionali

Elezioni regionali in Campania, seggi chiusi: crolla l’affluenza

Sarà possibile votare nuovamente nella giornata di lunedì dalle 7 alle 15.…

A Report inchiesta sulla sanità campana e l’esempio virtuoso di Agropoli

In un contesto in cui i tempi d’attesa per le visite si…

Pallone da calcio

Prima categoria, ottava giornata: il punto sul girone H

La Pixous vince 3 a 1 in casa del Real Bellizzi e…

Invia il tuo articolo o la tua segnalazione alla redazione

Condividi le tue storie con noi e diventa parte della comunità di Infocilento. Dai voce ai tuoi racconti e arricchisci il portale con il tuo contributo.

InfoCilento - Canale 79
Canale79