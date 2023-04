Oroscopo Paolo Fox 24 aprile: amici della Bilancia sta per bussare l’amore alla vostra porta. Capricorno, non siate impulsivi

Ecco le previsioni dell’Oroscopo di domani 24 aprile 2023 segno per segno dell’astrologo Paolo Fox! Siete pronti a scoprire cosa prevedono le stelle per la giornata di lunedì?

Ecco tutti i segni

Ariete:

In questo fine settimana dovrai credere ancora di più nelle tue capacità personali. Domani saranno alle spalle le le difficoltà di oggi e tutto andrà come desideri, sia in ambito lavorativo che sentimentale.

Toro:

Ti stai spendendo tanto, sia in ambito lavorativo che sentimentale. Se nel primo i risultati stentano ad arrivare a causa delle scorrettezza di alcuni colleghi, nel secondo le incomprensioni sono il vero problema.

Gemelli:

Bisogna ricordare com’è iniziato Aprile, cioè in maniera non proprio tonica per quanto riguarda i sentimenti. Sta a te cercare di risollevare le sorti del tuo rapporto.

Cancro:

Hai avuto diversi cambiamenti nei mesi scorsi in particolare per quanto concerne i sentimenti. Questo potrebbe, ancora oggi, destabilizzarti.

Leone:

Probabilmente ti sei affaticato tanto negli ultimi giorni e la pesantezza accumulata potrebbe farsi sentire nella giornata di domani. Tu stai tranquillo che presto le energie torneranno.

Vergine, Bilancia, Scorpione

Vergine:

Non è proprio il periodo migliore per quanto concerne il lavoro. Hai avuto momenti non proprio semplici nelle ultime settimane. Stai tranquillo che a Maggio la situazione si risolleverà.

Bilancia:

L’Oroscopo Paolo fox Domani rivela che molti di voi noteranno i miglioramenti rispetto ai giorni appena trascorsi. Finalmente la stanchezza pare stia scomparendo e stia lasciando spazio alla positività.

Scorpione:

In questo fine settimana potrebbero esserci piccole discussione che non fanno altro che metterti in difficoltà. Questo potrebbe peggiorare il tuo rapporto con chi ti sta intorno.

Sagittario:

Nella giornata di domani senti una particolare voglia di partire, viaggiare e magari di fare nuove esperienze sia lavorative che personali.

Capricorno:

In questo weekend devi essere positivo, in particolare perchè vieni da giorni non facilissimi e il tuo quadro astrale di domani e dei prossimi giorni ti sorride.

Acquario:

In questo fine settimana potrai contare sulla Luna nel tuo segno. Questo oltre a darti nuove energie, indica che ci saranno passioni da vivere e amicizie da rinsaldare.

Pesci:

Devi dedicare questo fine settimana all’amore. In genere sei romantico e allora sfrutta questo tuo lato per sorprendere il partner. Chi è single potrebbe fare nuovi incontri.