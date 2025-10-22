Oroscopo Paolo Fox 23 ottobre: Luna favorevole in amore per gli amici del Leone. Bilancia, giocate con i vostri sentimenti

Luna, stelle e pianeti disegnano una giornata ricca di spunti per chi vorrà coglierli con lungimiranza. Per molti segni si profilano momenti di chiarimento e decisione, ma servirà anche pazienza e buon senso nelle relazioni.

Ariete: sul fronte dei progetti qualcosa non vi convince del tutto: forse avete idealizzato troppo o vi siete anticipati rispetto ai tempi. Meglio riflettere prima di agire. In amore, un confronto sincero può essere utile per ridefinire rapporti che stanno perdendo slancio.

Toro: La Luna in contrasto vi rende incerti e restii alle decisioni. Qualcosa vi turba, ma non lasciate che il dubbio paralizzi i vostri passi. Cercate un equilibrio tra ragione e desideri più profondi. In ambito affettivo prestate attenzione ai segnali dell’altro.

Gemelli: Giornata favorevole per comunicare: parole giuste al momento giusto possono risolvere malintesi. Avete bisogno di stimoli e novità, quindi non chiudetevi in schemi antiquati. In amore è il momento di mostrarsi autentici e sinceri.

Cancro: Vi concentrate molto sugli aspetti pratici: lavoro, doveri, impegni. In questo scenario l’amore potrebbe restare al margine, ma una buona intuizione vi guiderà verso armonia. Non trascurate i piccoli gesti per chi vi sta vicino.

Leone: L’agitazione e il nervosismo potrebbero prendere il sopravvento: parlate il meno possibile per evitare discussioni inutili. In amore, attenzione: voi amate mostrare forza, ma talvolta serve anche gentilezza e ascolto. Cercate un punto d’equilibrio.

Vergine: Continuate a mantenere la vostra determinazione nonostante qualche incertezza interna. Qualcuno tenta di farvi deviare dai vostri obiettivi, ma voi resistete. Per il futuro serve chiarezza: ridefinite con cura ciò che volete davvero.

Bilancia: Venere favorevole vi porta emozioni intense: è il giorno ideale per rendere speciale un rapporto. Le stelle vi suggeriscono di mettere in gioco i sentimenti con coraggio e creatività. In ambito lavorativo, buona energia per idee che stanno prendendo forma.

Scorpione: Planetarie favorevoli vi spalancano porte: il sostegno di Giove e Marte vi rende più determinati. Il Sole illumina nuove possibilità: approfittatene per chiarire situazioni in sospeso e affermare le vostre aspirazioni. Non fatevi condizionare.

Sagittario: La settimana suggerisce concretezza: non basta sognare, serve un piano realistico per le vostre visioni. In amore, lasciate da parte le incertezze e buttatevi: è il momento di dimostrare con i fatti. Sul lavoro, puntate su collaborazioni sincere.

Capricorno: Dopo un periodo turbolento, torna la stabilità: intorno a voi qualcosa si sistema. In ambito affettivo qualche disagio può emergere nei rapporti più giovani, ma nulla di insormontabile. Sul lavoro concentratevi su trattative importanti, che potrebbero portare risultati.

Acquario: Avete già superato molte prove: ora è tempo di consolidare quanto costruito. L’amore sorride con opportunità da cogliere con fiducia. Anche sul fronte pratico recuperate energie e cercate di tamponare eventuali perdite recenti.

Pesci: Il transito del Sole vi dà nuova vitalità: vi sentite pronti a cambiare, a rinnovarvi. In amore, sorprendete con gesti inaspettati ma genuini. Sul lavoro, intuizioni e slanci positivi vi aiutano a superare ostacoli: buttatevi quando l’occasione è chiara.