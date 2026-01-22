Oroscopo Paolo Fox 23 gennaio: amici del Toro, giornata favorevole per il lavoro. Sagittario, ottimismo e creatività

Ecco cosa ci riservano gli astri per la giornata di domani

Fiorenza Di Palma
Oroscopo

Il 23 gennaio si prospetta una giornata intensa ma stimolante per tutti i segni zodiacali. Tra occasioni da cogliere e riflessioni importanti, ecco le previsioni di Paolo Fox per oggi.

Ariete – Energia in crescita: è il momento giusto per affrontare nuove sfide. Attenzione alle questioni sentimentali, evita discussioni inutili.

Toro – Giornata favorevole per il lavoro: buone notizie in arrivo. In amore, cerca di essere più flessibile con il partner.

Leggi anche:

Oroscopo Paolo Fox 22 gennaio: le stelle invitano alla riflessione per gli amici dei Gemelli. Cancro, emozioni in primo piano

Gemelli – Intuito acuto: ascolta le sensazioni, soprattutto negli affari. Piccoli disguidi in famiglia, mantieni la calma.

Cancro – Momento di riflessione: valuta bene le scelte personali. In amore, dialogo aperto con chi ti sta vicino.

Leone – Grinta e determinazione: ottime opportunità professionali. In campo sentimentale, qualche tensione va risolta subito.

Vergine – Concentrati sui dettagli: il lavoro richiede attenzione. In amore, evita malintesi con frasi poco chiare.

Bilancia – Energia positiva: favoriti incontri interessanti e nuove conoscenze. Piccoli problemi finanziari da monitorare.

Scorpione – Emozioni intense: giornate ideali per chiarire situazioni complicate. In amore, lasciati guidare dal cuore.

Sagittario – Ottimismo e creatività: sfrutta la giornata per progetti importanti. Attenzione alla stanchezza fisica.

Capricorno – Giornata stabile ma impegnativa: organizzazione e metodo ti aiutano a gestire tutto. In amore, momenti di intimità graditi.

Acquario – Novità in arrivo: approfitta delle occasioni professionali. In amore, relazioni stimolanti ma con qualche dubbio.

Pesci – Sensibilità accentuata: ascolta le emozioni, possibili chiarimenti in famiglia. Buone intuizioni sul lavoro.

Condividi questo articolo
Articolo precedente “City Live”, parola ai cittadini: intervista al sindaco di Torre Orsaia, Pietro Vicino
Nessun commento