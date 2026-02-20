Oroscopo Paolo Fox 21 febbraio: Gemelli, le stelle favoriscono contatti importanti. Scorpione, occorre prudenza nelle discussioni

La giornata di sabato si apre con un cielo astrologico dinamico, capace di portare piccoli cambiamenti e nuove consapevolezze. Alcuni segni saranno favoriti nei rapporti personali, mentre altri dovranno gestire con prudenza lavoro ed emozioni. Ecco cosa riservano le stelle per tutti i dodici segni zodiacali.

Ariete

Giornata energica e positiva. Avete voglia di fare e di rimettervi in gioco, soprattutto sul lavoro. In amore serve però più ascolto: evitate reazioni impulsive.

Toro

Serve calma nelle questioni pratiche ed economiche. Qualche rallentamento non deve scoraggiarvi. In serata torna il desiderio di tranquillità e affetto.

Gemelli

Le stelle favoriscono i contatti e le conversazioni importanti. Buone opportunità per chiarire malintesi recenti. L’amore riprende movimento.

Cancro

Emotività in primo piano. Potreste sentirvi più sensibili del solito, ma è anche il momento giusto per parlare apertamente con chi amate. Attenzione alla stanchezza.

Leone

Sabato interessante per i rapporti sociali. Arrivano conferme che aspettavate da tempo. In amore cresce la complicità, soprattutto per le coppie solide.

Vergine

Qualche pensiero legato al lavoro vi rende più riflessivi. Non tutto si risolve subito, ma le decisioni prese ora saranno utili nel lungo periodo. Bene i nuovi incontri.

Bilancia

Cielo favorevole ai sentimenti. Chi ha vissuto tensioni può recuperare serenità. Buona giornata anche per programmare viaggi o progetti futuri.

Scorpione

Occorre prudenza nelle discussioni: una parola di troppo potrebbe creare tensioni. Meglio rimandare chiarimenti delicati. Energia in ripresa dalla sera.

Sagittario

La voglia di cambiamento si fa sentire. È il momento di valutare nuove strade, soprattutto sul piano personale. Favoriti gli incontri e le amicizie.

Capricorno

Giornata concreta e produttiva. Riuscite a portare avanti impegni rimasti in sospeso. In amore serve più disponibilità emotiva.

Acquario

Creatività e intuizione vi accompagnano per tutta la giornata. Ottimo momento per idee nuove e progetti personali. In amore torna la leggerezza.

Pesci

Le stelle invitano alla riflessione. È un sabato ideale per rallentare e ascoltare i propri bisogni. Sensazioni positive nei rapporti familiari e affettivi.