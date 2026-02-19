Oroscopo Paolo Fox 20 febbraio: Scorpione, giornata intensa in amore. Luna favorevole per gli amici della Vergine

Una giornata che invita alla riflessione e alle scelte consapevoli, con la Luna che favorisce il dialogo e chiarimenti nei rapporti personali. Di seguito un oroscopo originale ispirato allo stile interpretativo di Paolo Fox, pensato per accompagnare i lettori tra amore, lavoro e benessere.

Ariete

Giornata dinamica ma da gestire con calma. Sul lavoro potreste sentire l’urgenza di concludere qualcosa rimasto in sospeso. In amore servono parole sincere: evitate reazioni impulsive.

Toro

Il cielo invita alla concretezza. Buone opportunità per sistemare questioni economiche o pratiche. Nei sentimenti torna il desiderio di stabilità: chi è in coppia cerca conferme.

Gemelli

Energia mentale in crescita. Idee brillanti e voglia di cambiamento, soprattutto in ambito professionale. Attenzione però a non promettere più di quanto possiate mantenere.

Cancro

Serve maggiore fiducia in voi stessi. Alcuni dubbi recenti iniziano a sciogliersi, ma dovete lasciare andare il passato. Favoriti i rapporti familiari e i chiarimenti emotivi.

Leone

Giornata interessante per chi vuole mettersi in gioco. Possibili confronti sul lavoro che, se gestiti con diplomazia, porteranno risultati positivi. In amore torna la passione.

Vergine

Momento ideale per riorganizzare progetti e priorità. Qualche piccola tensione può nascere per questioni pratiche, ma nulla di irrisolvibile. Serata più serena.

Bilancia

Il cielo favorisce i rapporti sociali. Collaborazioni e incontri possono rivelarsi utili per il futuro. In amore è il momento giusto per chiarire malintesi recenti.

Scorpione

Emozioni intense e grande intuito. Sul lavoro potreste cogliere dettagli che altri non vedono. Nei sentimenti evitate gelosie inutili: serve più fiducia reciproca.

Sagittario

Voglia di libertà e movimento. Buon momento per pianificare viaggi o nuovi progetti personali. In amore attenzione a non trascurare chi vi sta accanto.

Capricorno

Pragmatismo e determinazione vi aiutano a superare un ostacolo recente. Le questioni professionali richiedono pazienza, ma i risultati arriveranno. Bene i rapporti familiari.

Acquario

Creatività in primo piano. Idee originali e desiderio di cambiare routine. In amore potreste sentire il bisogno di maggiore indipendenza: dialogo fondamentale.

Pesci

Sensibilità accentuata e intuizioni profonde. Giornata favorevole per i sentimenti e per recuperare serenità interiore. Ascoltate il vostro istinto, soprattutto nelle decisioni personali.