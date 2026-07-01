Oroscopo Paolo Fox 2 luglio: Gemelli, la comunicazione è il vostro punto di forza. Acquario, in amore lasciatevi sorprendere

La giornata di giovedì 2 luglio si apre sotto il segno del dinamismo e della voglia di cambiamento. Le stelle invitano a trovare un equilibrio tra impegni, affetti e benessere personale, offrendo occasioni interessanti a chi saprà coglierle con lucidità.

Ariete

L’energia non manca e sarà utile per affrontare questioni rimaste in sospeso. Sul lavoro potrebbero arrivare conferme attese, mentre in amore è il momento di parlare con sincerità.

Toro

Una giornata favorevole per mettere ordine nei progetti e nelle finanze. In coppia torna la serenità, mentre i single potrebbero fare un incontro capace di incuriosire.

Gemelli

La comunicazione sarà il vostro punto di forza. Nuovi contatti e idee interessanti potranno aprire prospettive inattese. In amore evitate di dare spazio a inutili malintesi.

Cancro

Le emozioni saranno protagoniste. È il momento giusto per dedicare più tempo alle persone care e ascoltare il proprio intuito. Sul lavoro serve ancora un po’ di pazienza.

Leone

Il fascino e la determinazione vi aiuteranno a raggiungere un obiettivo importante. Giornata positiva anche per chiarire una situazione sentimentale che vi sta a cuore.

Vergine

Organizzazione e concretezza vi permetteranno di risolvere piccoli problemi con facilità. In amore cercate di non essere troppo critici e lasciate spazio alla spontaneità.

Bilancia

Il clima sarà favorevole ai rapporti personali e professionali. Un confronto sincero potrà rafforzare un legame importante. Bene anche le iniziative legate al lavoro.

Scorpione

La determinazione sarà premiata. Evitate però di irrigidirvi su posizioni ormai superate. In ambito sentimentale una sorpresa potrebbe rendere speciale la serata.

Sagittario

La voglia di novità cresce e porta entusiasmo. È una giornata ideale per pianificare un progetto o una breve partenza. In amore torna la leggerezza.

Capricorno

Gli impegni saranno numerosi, ma riuscirete a gestirli con efficienza. Qualche soddisfazione potrebbe arrivare sul fronte economico. Bene anche i rapporti familiari.

Acquario

Creatività e intuizione vi guideranno nelle decisioni più importanti. Un’idea nata quasi per caso potrebbe rivelarsi vincente. In amore lasciatevi sorprendere.

Pesci

La sensibilità sarà una risorsa preziosa per comprendere meglio chi vi circonda. Giornata favorevole per chiarire vecchie incomprensioni e ritrovare serenità nei rapporti.