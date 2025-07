Oroscopo Paolo Fox 19 luglio: Leone, Luna favorevole per gli amori. Ariete, occhio a non strafare sul lavoro

Anche oggi le stelle ci guidano con i consigli di Paolo Fox, il più celebre astrologo italiano. Ecco cosa prevedono gli astri per tutti i segni zodiacali in questa giornata di metà luglio.

Ariete

Giornata frenetica ma stimolante. Le idee non mancano, ma occhio a non strafare. In amore, un chiarimento sarà necessario.

Toro

Serve pazienza, soprattutto sul lavoro. Le tensioni si sciolgono in serata con momenti affettuosi in coppia. Giornata da prendere con calma.

Gemelli

L’umore è altalenante, ma il cielo favorisce i contatti. Se hai qualcosa da dire, fallo entro sera. Attenzione ai fraintendimenti.

Cancro

La Luna è dalla tua parte: ottime intuizioni e relazioni più fluide. Amore in primo piano, ma non essere troppo esigente.

Leone

Una giornata potente per chi vuole mettersi in gioco. Energia alta e determinazione vincono. In amore, sii più disponibile.

Vergine

Oggi è meglio riflettere prima di agire. Qualche tensione sul lavoro, ma nel pomeriggio arriva una buona notizia. In amore, cerca dialogo.

Bilancia

Hai bisogno di equilibrio e di certezze. La giornata parte piano ma migliora in serata. L’amore può riservare una sorpresa.

Scorpione

Giorno intenso ma positivo. Buone intuizioni e voglia di cambiamento. L’amore va coltivato con più attenzione.

Sagittario

La Luna opposta può creare confusione. Non prendere decisioni affrettate. Meglio rimandare discussioni importanti.

Capricorno

Le stelle premiano la tua costanza. Progetti che sembravano fermi ripartono. In amore, lasciati andare di più.

Acquario

Serve più concretezza: troppe idee e poca azione. Resta con i piedi per terra. In amore, sii chiaro con chi ti sta vicino.

Pesci

Giornata ideale per chiarire un malinteso. Buone occasioni sul lavoro e nell’ambito familiare. In amore, ascolta di più.