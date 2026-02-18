Oroscopo Paolo Fox 19 febbraio: amici del Toro, le stelle invitano alla prudenze nelle spese. Bilancia, ottimo momento per recuperare un rapporto

Le stelle di giovedì 19 febbraio portano energie contrastanti ma anche nuove opportunità da cogliere con attenzione. Secondo le previsioni dell’astrologo Paolo Fox, sarà una giornata utile per chiarire rapporti personali e fare scelte più consapevoli in ambito lavorativo e sentimentale.

Ariete

Giornata dinamica, con una buona carica energetica che vi aiuterà a risolvere questioni rimaste in sospeso. In amore serve più pazienza: evitate discussioni inutili.

Toro

Le stelle invitano alla prudenza nelle spese. Sul lavoro arrivano piccoli segnali di miglioramento, mentre nei rapporti affettivi è il momento di parlare con sincerità.

Gemelli

Il cielo favorisce i contatti e le nuove conoscenze. Chi lavora a contatto con il pubblico potrebbe ricevere una proposta interessante. Attenzione solo alla stanchezza serale.

Cancro

Qualche pensiero di troppo potrebbe rallentarvi. Meglio concentrarsi su ciò che conta davvero. In amore cresce il bisogno di stabilità e rassicurazioni.

Leone

Giornata positiva per prendere iniziative. Il lavoro richiede coraggio, ma i risultati non tarderanno. In coppia torna la complicità dopo un periodo altalenante.

Vergine

Serve organizzazione: troppe responsabilità rischiano di creare tensione. Buone notizie in arrivo sul piano pratico. In amore evitate atteggiamenti troppo critici.

Bilancia

Le stelle favoriscono il dialogo e i chiarimenti. Ottimo momento per recuperare un rapporto o sistemare una questione lavorativa rimasta in sospeso.

Scorpione

Giornata intensa ma produttiva. Potreste ricevere conferme importanti. In amore cresce la passione, ma cercate di non essere troppo possessivi.

Sagittario

Avete voglia di cambiamento e di novità. Il lavoro richiede adattamento, mentre in amore è il momento giusto per fare progetti futuri.

Capricorno

La determinazione sarà la vostra arma vincente. Possibili soddisfazioni professionali, anche se richiederanno impegno extra. Bene i rapporti familiari.

Acquario

Le idee non mancano, ma serve concretezza per trasformarle in risultati. In amore la giornata invita a lasciarsi andare di più alle emozioni.

Pesci

Sensibilità in primo piano. È una giornata utile per riflettere e fare chiarezza dentro di voi. Favoriti i rapporti affettivi e le nuove conoscenze.