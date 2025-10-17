Oroscopo Paolo Fox 18 ottobre: Luna favorevole per i Gemelli. Bilancia, se cercate l’anima gemella, potreste fare nuovi incontri

Vediamo cosa ci riservano gli astri per la giornata di domani

A cura di Fiorenza Di Palma

Le energie astrali invitano a bilanciare ragione e sentimento: in questa giornata potresti percepire spinte contrastanti, ma sei incoraggiato a restare fedele a te stesso. Amore, lavoro e relazioni richiedono ascolto e senso pratico.

Ariete

Una buona dose di energia ti sostiene: è un giorno adatto per lanciarti su iniziative che hai rimandato. In amore, cerca momenti di intimità che rafforzino il legame; chi è single può avvertire un’attrazione intensa. Nel lavoro, punta sulla chiarezza: fatti valere senza aggressività.

Toro

Sensazione di stabilità che fa bene al cuore. In amore, potresti vivere momenti di equilibrio e comprensione reciproca. Evita però la routine e sorprendi il partner. Sul fronte professionale, metti ordine in pratiche arretrate e definisci priorità: fallo prima che diventi urgente.

Gemelli

La comunicazione è la tua arma più forte oggi: potresti ottenere ascolto favorevole se poni le tue richieste con lucidità. In amore, sii prudente con le promesse: mantieniti coerente. Nel lavoro, nuove opportunità emergono se sei disposto a uscire dalle zone di comfort.

Cancro

Giornata in cui il mondo interiore reclama attenzione. In amore, potresti sentirti vulnerabile: affidati a chi ti conosce bene e fai emergere i tuoi sentimenti. Sul lavoro, evita conflitti frontali: meglio procedere per passi certi e non forzare situazioni.

Leone

Hai una marcia in più: carisma e autocontrollo ti facilitano. In amore, potresti dominare la scena con eleganza; se cerchi qualcuno, non aver paura di metterti in gioco. Nel lavoro, questioni rimaste in sospeso possono venire al pettine: affrontale con decisione.

Vergine

Attenzione alle tensioni latenti: potresti percepire irritabilità verso chi sembra non comprenderti. In amore, sii chiaro nei tuoi bisogni e ascolta con attenzione l’altro. Sul lavoro, potresti dover rivedere strategie: non insistere a tutti i costi, cerca alternative.

Bilancia

Le relazioni beneficiano di armonia e scambi positivi. In amore, potresti sentirti in sintonia con chi ami: coltiva momenti di leggerezza. Se cerchi l’anima gemella, la giornata è propizia a fare nuovi incontri. Nel lavoro, collaborazioni e team funzionano meglio del solitario.

Scorpione

Giornata intensa, con emozioni profonde. In amore, potresti trovarvi di fronte a situazioni ambivalenti: scegli la via della sincerità. Sul fronte professionale, segui l’intuito ma resta lucido: non tutti gli stimoli esterni sono affidabili.

Sagittario

Hai voglia di guardare in avanti: progetti e sogni emergono con forza. In amore, cerca di coinvolgere chi ami nei tuoi piani: il confronto sarà alimento per la relazione. Nel lavoro, idee nuove si fanno strada: valuta con attenzione i tempi prima di partire.

Capricorno

Stabilità e concretezza saranno le tue alleate. In amore, il rapporto può guadagnare in profondità: dialoga sui temi che contano. Nel lavoro, portare a termine ciò che hai iniziato dà soddisfazione: concentrati su obiettivi chiari e non disperdere energie.

Acquario

Il cielo spinge verso l’originalità: puoi esprimerti con libertà e sorprendere con idee innovative. In amore, accogli il cambiamento e favorisci la complicità. Sul fronte professionale, nuovi approcci possono portare benefici: sfrutta il pensiero laterale.

Pesci

Oggi l’intuito è finissimo: segui le tue sensazioni, anche se vanno contro la ragione. In amore, momenti di tenerezza e profondità sono favoriti: metti a nudo il tuo mondo interiore. Nel lavoro, focalizzati su ciò che conta e non disperdere risorse: scegli con cura dove investire tempo ed energia.

