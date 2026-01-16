Oroscopo Paolo Fox 17 gennaio: Ariete, attenzione ai rapporti in sospeso. Vergine, stanchezza e dubbi si stanno allontanando

L’11 agosto si prospetta come una giornata in cui ciascuno dei dodici segni zodiacali troverà un’opportunità per riflettere, agire e riscoprire un equilibrio. Le stelle suggeriscono approccio attento e apertura verso nuove energie.

Ariete

Oggi attenzione ai rapporti ancora in sospeso: è il momento giusto per chiarire e andare avanti serenamente.

Toro

Vivrai una giornata positiva per i sentimenti. Un po’ di organizzazione e dolcezza ti arricchiscono, utile un’agenda per non dimenticare nulla.

Gemelli

Finalmente un periodo più leggero: chiarimenti in amore e concentrazione ritrovata al lavoro. Idee creative in arrivo.

Cancro

È tempo di relax: dopo tanto impegno, la serenità rientra, e anche sul lavoro potresti incontrare qualche sorpresa piacevole.

Leone

Sei al centro dell’attenzione, ma oggi evita scelte impulsive: i mesi a venire saranno più stabili. Vivi il tuo fascino con moderazione.

Vergine

Stanchezza e dubbi si stanno allontanando. In amore hai fatto chiarezza, il lavoro va bene e le finanze sono sotto controllo.

Bilancia

In agosto si aprono occasioni significative: le giornate del 10 e 11 sono particolarmente favorevoli per incontri o decisioni importanti.

Scorpione

Potrebbe emergere in te la voglia di recuperare tempo perso e rinnovare connessioni affettive. Il weekend offre energia in più.

Sagittario

In questo contesto di fine settimana, rilassati e lasciati guidare dall’intuito: potrebbero nascere incontri inattesi.

Capricorno

Un cielo favorevole supporta nuove riflessioni: potresti trovare una maggiore complicità in amore e un momento utile per la mente.

Acquario

Crescita interiore e desiderio di cambiamento ti accompagnano oggi: frutta leggerezza nei rapporti, terreno fertile in ambito lavorativo.

Pesci

Le giornate del 18 e 19 sono perfette per riscoprire emozioni o compiere passi importanti in amore o lavoro. Favorito anche un nuovo progetto.