Oroscopo Paolo Fox 16 febbraio: inizio settimana sottotono per i Gemelli, cercate soluzioni ed evitate decisioni drastiche. Acquario, attenti al lavoro

La nuova settimana si apre con energie contrastanti tra lavoro e sentimenti. Secondo le stelle interpretate da Paolo Fox, sarà una giornata utile per chiarire situazioni rimaste in sospeso e fare scelte più consapevoli, soprattutto nei rapporti personali.

Ariete

Giornata dinamica ma impegnativa. Sul lavoro serve pazienza: non tutto procede alla velocità desiderata. In amore meglio evitare discussioni impulsive.

Toro

Le stelle favoriscono la stabilità emotiva. È il momento giusto per consolidare un rapporto o pianificare qualcosa di concreto. Buone notizie sul fronte economico.

Gemelli

Qualche tensione potrebbe emergere nelle relazioni professionali. Cercate il dialogo e rimandate decisioni drastiche. In serata torna la leggerezza.

Cancro

Luna favorevole ai sentimenti: chi ha vissuto incomprensioni può recuperare. Sul lavoro arrivano piccoli segnali positivi, ma serve costanza.

Leone

Energia in crescita, ma attenzione allo stress. Meglio organizzare bene gli impegni per evitare affaticamento. In amore serve più ascolto.

Vergine

Giornata produttiva: idee chiare e capacità organizzativa vi aiutano a risolvere questioni pratiche. Favoriti incontri interessanti per i single.

Bilancia

Qualche dubbio in ambito lavorativo richiede calma e riflessione. Non fatevi condizionare da opinioni esterne. In amore torna il desiderio di armonia.

Scorpione

Periodo intenso dal punto di vista emotivo. Possibili chiarimenti importanti con una persona cara. Opportunità da valutare con attenzione.

Sagittario

Le stelle invitano all’azione: buona giornata per avviare nuovi progetti. In amore cresce la complicità, soprattutto per le coppie solide.

Capricorno

Serve prudenza nelle spese e nelle decisioni finanziarie. Il lavoro richiede concentrazione, mentre in amore è tempo di maggiore apertura.

Acquario

Creatività e intuizione in primo piano. Ottimo momento per proporre idee o cambiare strategia professionale. Emozioni intense nei rapporti affettivi.

Pesci

Giornata riflessiva: potreste sentire il bisogno di rallentare e fare chiarezza dentro di voi. Bene i rapporti familiari, possibili conferme sentimentali.