Oroscopo Paolo Fox 17 luglio: Gemelli, la comunicazione è il vostro punto di forza. Sagittario, vi sentite carichi e ottimisti

Inizia una nuova settimana e, come sempre, le stelle ci offrono preziosi spunti per affrontare al meglio le giornate. Paolo Fox ci guida con le sue previsioni segno per segno: ecco cosa aspettarsi per domani, 17 luglio.

Ariete

Giornata piena di energia e voglia di fare. Bene il lavoro, ma occhio a non essere troppo impulsivi in amore.

Toro

Un lunedì che richiede pazienza. In amore serve chiarezza, sul lavoro piccoli ritardi da gestire con calma.

Gemelli

La comunicazione è il vostro punto di forza oggi. Approfittatene per chiarire malintesi e portare avanti nuove idee.

Cancro

Emotività alle stelle. Le relazioni sentimentali sono protagoniste, ma attenzione a non essere troppo permalosi.

Leone

Grandi opportunità in arrivo. È il momento di mettersi in gioco, soprattutto in ambito professionale. In amore, fiducia.

Vergine

Giornata riflessiva. Non tutto fila liscio, ma con ordine e razionalità supererete ogni ostacolo.

Bilancia

Equilibrio da ritrovare, soprattutto nelle relazioni. Sul lavoro serve determinazione, ma senza stress.

Scorpione

Passioni intense e qualche tensione da gestire. Giornata interessante per affrontare vecchi problemi.

Sagittario

Vi sentite carichi e ottimisti. Ottimo momento per fare progetti e pensare a un cambiamento. Amore frizzante.

Capricorno

Pragmatismo al top. Bene il lavoro, ma non trascurate i sentimenti: qualcuno potrebbe risentirne.

Acquario

Creatività in fermento. È il momento giusto per proporre idee nuove. In amore, qualche dubbio da chiarire.

Pesci

Giornata emotiva ma positiva. Le stelle favoriscono i rapporti sinceri e le collaborazioni. Intuizioni vincenti.