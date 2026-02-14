Oroscopo Paolo Fox 15 febbraio: amici del Toro, giornata favorevole ai sentimenti. Vergine, si fa sentire un pò di stanchezza accumulata

La giornata di domenica si apre con energie contrastanti ma stimolanti per molti segni zodiacali. Secondo le previsioni dell’astrologo Paolo Fox, sarà un momento utile per riflettere sulle relazioni e rimettere ordine nei progetti personali, lasciando spazio anche al recupero emotivo dopo una settimana intensa.

Ariete

Domenica dinamica, anche se non priva di qualche tensione familiare. Meglio evitare discussioni inutili e dedicarsi ad attività che aiutino a scaricare lo stress. In amore serve più pazienza.

Toro

Giornata favorevole ai sentimenti: chi ha vissuto incomprensioni recenti può finalmente chiarire. Bene anche il relax e i piccoli piaceri domestici. Attenzione solo alle spese impulsive.

Gemelli

Qualche pensiero di troppo potrebbe rallentare l’umore. È il momento giusto per fermarsi e capire cosa si desidera davvero. In amore servono risposte sincere.

Cancro

Le stelle invitano alla tranquillità. Domenica ideale per stare con le persone care e recuperare serenità. Buone intuizioni per chi deve prendere decisioni importanti nei prossimi giorni.

Leone

Energia in crescita, ma attenzione all’orgoglio: non tutto deve trasformarsi in una sfida. In coppia è meglio ascoltare di più e parlare di meno. Favoriti gli incontri per i single.

Vergine

Un po’ di stanchezza accumulata si fa sentire. Concedersi una pausa sarà fondamentale per ritrovare equilibrio. In amore servono gesti concreti più che parole.

Bilancia

Clima più leggero rispetto ai giorni precedenti. La domenica porta occasioni per recuperare dialogo e armonia, soprattutto nei rapporti familiari. Buone sensazioni per nuovi progetti.

Scorpione

Emozioni intense e voglia di chiarimenti. È una giornata utile per affrontare discorsi rimasti in sospeso. Evitare però atteggiamenti troppo rigidi.

Sagittario

Il desiderio di libertà si fa sentire forte. Ottimo momento per organizzare qualcosa di diverso dal solito o pianificare un viaggio. In amore torna l’entusiasmo.

Capricorno

Domenica riflessiva: si avverte il bisogno di rallentare e valutare alcune scelte recenti. Meglio non pensare solo al lavoro e dedicare più tempo agli affetti.

Acquario

Giornata interessante per le relazioni sociali. Nuovi incontri o conversazioni stimolanti possono aprire prospettive inattese. Creatività in aumento.

Pesci

Sensibilità accentuata e grande intuizione. Le stelle favoriscono i sentimenti e i momenti romantici. È il momento giusto per lasciarsi andare e seguire ciò che si prova davvero.