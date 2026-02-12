Oroscopo Paolo Fox 13 febbraio: Scorpione, attenzione al lavoro. Pesci, l’intuito è la tua guida

La giornata di venerdì 13 febbraio porta con sé un cielo che invita a guardare avanti con fiducia e a imprimere slancio alle proprie scelte personali e professionali. Le stelle suggeriscono equilibrio tra ragione ed emozione: è il momento di agire con chiarezza, ascoltando tanto la testa quanto il cuore.

Ariete: Giornata di energia e decisioni rapide: Marte stimola iniziative audaci sul lavoro. In amore, l’impulsività può dare vivacità ma attento alle parole. È un buon momento per chiarire ciò che conta davvero.

Toro: Venere favorisce sensazioni positive e incontri. Sul lavoro senti il desiderio di sicurezza: porta avanti piani concreti ma lascia spazio alla creatività. In amore, la stabilità di coppia si rafforza.

Gemelli: Il cielo invita a comunicare con chiarezza: ora le tue idee trovano ascolto. Possibili novità in arrivo con persone intriganti. In amore evita ambiguità: un confronto sincero fa bene.

Cancro: Le emozioni sono intense e vanno gestite con equilibrio. È importante ritagliarsi momenti di calma per riflettere; sul lavoro, la determinazione ti aiuta a raggiungere obiettivi.

Leone: Periodo favorevole per prendere iniziative: la fiducia in te stesso è alta e ti permette di ottenere ciò che desideri. In amore grande passione e possibilità di momenti indimenticabili in coppia.

Vergine: La tua praticità è un vantaggio oggi: organizza e pianifica con precisione. Idee chiare ti aiutano a superare eventuali ostacoli. In amore, piccoli gesti rafforzano i legami.

Bilancia: Il cielo porta sorprese: potresti scoprire nuove prospettive in amore o lavoro. È un buon momento per bilanciare desideri e doveri; evita indecisioni inutili.

Scorpione: Energia e intensità guidano le tue scelte. Sul lavoro, canalizza la determinazione verso obiettivi concreti; in amore, la profondità delle emozioni può portare a confronti importanti.

Sagittario: Hai voglia di movimento e novità: segui questa spinta, soprattutto in ambito professionale. In amore, un’atmosfera dinamica può favorire incontri memorabili.

Capricorno: Giornata di riflessione e costruzione solida dei progetti. Sul lavoro, la pazienza ripaga; evita di isolarti troppo e cerca confronto con persone di fiducia. In amore, la concretezza favorisce l’intesa.

Acquario: La creatività è al top: nuove idee possono aprire orizzonti stimolanti. In amore, originalità e leggerezza rendono la giornata piacevole con chi ti sta accanto o nell’approccio a nuove conoscenze.

Pesci: L’intuito è la tua guida: ascoltalo nelle decisioni importanti. Sul lavoro, evita discussioni sterili; in amore, la sensibilità può avvicinare cuori, se gestita con dolcezza.