Oroscopo Paolo Fox 13 dicembre: Leone, energia in salita sul lavoro. Capricorno, giornata produttiva

Vediamo cosa ci riservano gli astri per la giornata di domani

A cura di Fiorenza Di Palma
Oroscopo

La giornata del 13 dicembre porta con sé energie contrastanti, tra voglia di recupero e piccoli passi avanti in diversi settori. Le stelle invitano a mantenere lucidità, ma allo stesso tempo a non perdere le occasioni che si presenteranno. Ecco le previsioni segno per segno.

Toro
State ritrovando stabilità, ma serve pazienza. In amore non forzate chiarimenti: arriveranno da sé. Sul lavoro valutate bene ogni dettaglio.

Gemelli
Oggi siete più comunicativi e brillanti: incontri favoriti e buon feeling nelle relazioni. Professione in crescita, anche grazie a un’idea originale.

Leggi anche:

Oroscopo Paolo Fox 12 dicembre: Toro, recupero di tranquillità dopo qualche momento teso. Sagittario, Luna favorevole per l’amore

Cancro
Una giornata delicata: l’umore è altalenante, ma potete recuperare nel pomeriggio. In amore maggiore comprensione. Al lavoro evitate le tensioni inutili.

Leone
Energia in risalita: siete protagonisti e si nota. Ottimo momento per prendere in mano un progetto. In amore la passione torna viva.

Vergine
Oggi serve ordine, soprattutto mentale: troppe cose da gestire. In amore si recupera con dolcezza. Sul lavoro prudenza con le decisioni affrettate.

Bilancia
Una giornata favorevole ai rapporti e agli scambi: chiarimenti possibili. In amore dolcezza. Sul lavoro potreste ricevere un riscontro importante.

Scorpione
Oggi brillano intuito e determinazione: potete affrontare una questione rimandata da tempo. In amore desiderate autenticità. Professione in lieve crescita.

Sagittario
Energia positiva: voglia di muoversi, di esplorare, di cambiare. Anche in amore c’è aria di novità. Sul lavoro arriva un’idea che può diventare concreta.

Capricorno
Giornata produttiva, anche se vi sentite un po’ stanchi. In amore più spazio ai sentimenti. Sul lavoro siete rigorosi e riceverete apprezzamenti.

Acquario
Oggi la creatività è alle stelle: intuizioni brillanti e nuovi contatti. In amore serve chiarezza per evitare malintesi. Lavoro dinamico.

Pesci
Sensibilità in aumento: ascoltate il vostro intuito, soprattutto nei rapporti. In amore momenti di romanticismo. Nel lavoro meglio evitare pressioni.

TAG:
Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ipse dixit: undicesima puntata con Don Bruno Lancuba

In ogni puntata, assieme all'ospite invitato, si toccherà un tema di attualità…

“Crimini e delitti”: il femminicidio di Annalisa Rizzo (2^ parte)

Un lungo viaggio che ripercorrerà e esaminerà le notizie e i casi…

Santa Lucia, Magliano Vetere

Santa Lucia nel Cilento tra fede e folklore: storia e tradizioni del 13 dicembre

Santa Lucia, tra storia e folklore: il culto della martire il 13…

Invia il tuo articolo o la tua segnalazione alla redazione

Condividi le tue storie con noi e diventa parte della comunità di Infocilento. Dai voce ai tuoi racconti e arricchisci il portale con il tuo contributo.