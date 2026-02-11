Oroscopo Paolo Fox 12 febbraio: Bilancia, le stelle invitano alla riflessione. Sagittario, desiderio di cambiamento e novità

L’oroscopo di Paolo Fox per il 12 febbraio invita alla prudenza nelle scelte affrettate e alla valorizzazione dei rapporti sinceri. Le stelle parlano di emozioni in primo piano e di opportunità da cogliere con equilibrio. Ecco le previsioni segno per segno per la giornata di oggi.
Ariete
Giornata dinamica, ma attenzione alle parole di troppo. In amore serve più ascolto, mentre sul lavoro potrebbero arrivare risposte attese. Energia in ripresa.
Toro
Le stelle favoriscono i sentimenti: chi è in coppia ritrova complicità, i single potrebbero fare incontri interessanti. Sul lavoro meglio non rimandare decisioni importanti.
Gemelli
Qualche piccolo contrattempo potrebbe rallentare i programmi. Nulla di grave, ma sarà necessario mantenere la calma. Bene le nuove collaborazioni.
Cancro
Emozioni profonde e bisogno di certezze. In amore cercate conferme, mentre sul piano professionale è il momento di dimostrare il vostro valore senza timori.
Leone
Il cielo è favorevole per chi vuole mettersi in gioco. Possibili novità lavorative. In amore, però, evitate atteggiamenti troppo orgogliosi.
Vergine
Giornata di riflessione. Alcune situazioni richiedono pazienza, soprattutto in ambito familiare. Bene le questioni pratiche e organizzative.
Bilancia
Le stelle invitano al dialogo. In amore è il momento di chiarire eventuali malintesi. Opportunità interessanti per chi lavora a contatto con il pubblico.
Scorpione
Determinazione al massimo. Potreste ricevere una proposta intrigante. In amore cresce la passione, ma attenzione alla gelosia.
Sagittario
Desiderio di cambiamento e di novità. Buone intuizioni sul lavoro. In campo sentimentale, però, evitate promesse difficili da mantenere.
Capricorno
Concretezza e pragmatismo vi guideranno nelle scelte. Giornata produttiva sul lavoro. In amore serve maggiore dolcezza.
Acquario
Creatività in primo piano. Le idee non mancano e potrebbero portare risultati interessanti. Nei sentimenti cercate maggiore stabilità.
Pesci
Sensibilità accentuata e grande empatia. Ottimo momento per chiarire questioni rimaste in sospeso. Favoriti i nuovi incontri e le iniziative personali.