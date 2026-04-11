Oroscopo Paolo Fox 12 aprile: Toro, giornata all’insegna della tranquillità. Pesci, sensibilità alle stelle, l’amore è protagonista

La giornata di domenica 12 aprile si apre sotto influssi astrali interessanti, tra voglia di rinnovamento e qualche momento di riflessione. Le stelle invitano molti segni a rallentare e a dedicarsi agli affetti, mentre altri troveranno nuove energie per affrontare scelte importanti.
Ariete
Giornata dinamica e piena di stimoli. In amore c’è bisogno di maggiore chiarezza: evitate discussioni inutili. Bene il recupero fisico.
Toro
Domenica all’insegna della tranquillità. È il momento giusto per stare in famiglia e recuperare serenità. Attenzione solo a piccole tensioni economiche.
Gemelli
Le stelle favoriscono gli incontri e le emozioni. Se siete single, occhi aperti. Un po’ di stanchezza nel pomeriggio.
Cancro
Giornata un po’ sottotono: potreste sentirvi più sensibili del solito. Meglio evitare polemiche e dedicarsi al relax.
Leone
Grande energia e voglia di fare. In amore torna la passione, mentre sul piano personale cresce la fiducia in voi stessi.
Vergine
Domenica riflessiva. È il momento giusto per mettere ordine nei pensieri. In amore serve più apertura.
Bilancia
Clima sereno e disteso. Favoriti i rapporti con amici e partner. Possibili buone notizie in arrivo.
Scorpione
Giornata intensa, ma con qualche nervosismo di troppo. Cercate di non essere troppo polemici, soprattutto in famiglia.
Sagittario
Ottima giornata per muoversi, viaggiare o organizzare qualcosa di diverso. L’amore può regalare belle sorprese.
Capricorno
Meglio rallentare e prendersi una pausa. Le stelle consigliano prudenza nei rapporti e attenzione alla stanchezza.
Acquario
Creatività e voglia di cambiamento in primo piano. Giornata ideale per dedicarsi a nuove idee o passioni.
Pesci
Sensibilità alle stelle. L’amore è protagonista, ma attenzione a non idealizzare troppo le situazioni. Bene il recupero interiore.