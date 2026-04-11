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Oroscopo Paolo Fox 12 aprile: Toro, giornata all’insegna della tranquillità. Pesci, sensibilità alle stelle, l’amore è protagonista

Ecco cosa ci riservano gli astri per la giornata di domani

Fiorenza Di Palma
Oroscopo

La giornata di domenica 12 aprile si apre sotto influssi astrali interessanti, tra voglia di rinnovamento e qualche momento di riflessione. Le stelle invitano molti segni a rallentare e a dedicarsi agli affetti, mentre altri troveranno nuove energie per affrontare scelte importanti.

Ariete
Giornata dinamica e piena di stimoli. In amore c’è bisogno di maggiore chiarezza: evitate discussioni inutili. Bene il recupero fisico.

Toro
Domenica all’insegna della tranquillità. È il momento giusto per stare in famiglia e recuperare serenità. Attenzione solo a piccole tensioni economiche.

Gemelli
Le stelle favoriscono gli incontri e le emozioni. Se siete single, occhi aperti. Un po’ di stanchezza nel pomeriggio.

Cancro
Giornata un po’ sottotono: potreste sentirvi più sensibili del solito. Meglio evitare polemiche e dedicarsi al relax.

Leone
Grande energia e voglia di fare. In amore torna la passione, mentre sul piano personale cresce la fiducia in voi stessi.

Vergine
Domenica riflessiva. È il momento giusto per mettere ordine nei pensieri. In amore serve più apertura.

Bilancia
Clima sereno e disteso. Favoriti i rapporti con amici e partner. Possibili buone notizie in arrivo.

Scorpione
Giornata intensa, ma con qualche nervosismo di troppo. Cercate di non essere troppo polemici, soprattutto in famiglia.

Sagittario
Ottima giornata per muoversi, viaggiare o organizzare qualcosa di diverso. L’amore può regalare belle sorprese.

Capricorno
Meglio rallentare e prendersi una pausa. Le stelle consigliano prudenza nei rapporti e attenzione alla stanchezza.

Acquario
Creatività e voglia di cambiamento in primo piano. Giornata ideale per dedicarsi a nuove idee o passioni.

Pesci
Sensibilità alle stelle. L’amore è protagonista, ma attenzione a non idealizzare troppo le situazioni. Bene il recupero interiore.

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