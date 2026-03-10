Oroscopo

Oroscopo Paolo Fox 11 marzo: Ariete, giornata dinamica e ricca di stimoli. Sagittario, c’è voglia di cambiamento

Ecco cosa ci riservano gli astri per la giornata di domani

Fiorenza Di Palma
oroscopo

La giornata di mercoledì 11 marzo si presenta con energie contrastanti per molti segni dello zodiaco. Alcuni vivranno un momento di recupero emotivo e lavorativo, mentre altri dovranno affrontare piccoli rallentamenti o chiarimenti nelle relazioni. Ecco le previsioni segno per segno.

Continua dopo la pubblicità

Ariete
Giornata dinamica e ricca di stimoli. Sul lavoro c’è voglia di agire e di portare avanti nuovi progetti, ma è bene evitare discussioni inutili con colleghi o superiori. In amore serve maggiore pazienza: non tutto può essere risolto di impulso.

Continua dopo la pubblicità

Toro
Il cielo invita alla riflessione. Alcune decisioni economiche o lavorative richiedono prudenza. In amore cresce il bisogno di stabilità: chi è in coppia cerca rassicurazioni, mentre i single potrebbero sentirsi più selettivi del solito.

Gemelli
La comunicazione è il vostro punto di forza. Una conversazione importante potrebbe sbloccare una situazione rimasta ferma da giorni. In amore torna la voglia di leggerezza, ma attenzione a non promettere più di quanto si possa mantenere.

Cancro
Una giornata utile per rimettere ordine nei pensieri. Le questioni familiari o personali richiedono calma. Sul lavoro è meglio procedere senza fretta. In amore, chi ha avuto tensioni recenti può tentare un chiarimento.

Leone
C’è una buona energia che spinge verso l’azione. Le opportunità non mancano, soprattutto per chi sta cercando nuove strade professionali. In amore il fascino non passa inosservato: giornata interessante per gli incontri.

Vergine
Qualche piccolo dubbio potrebbe rallentare i vostri programmi. Non tutto sta andando come previsto, ma con organizzazione si può recuperare terreno. In amore è il momento giusto per parlare apertamente dei propri sentimenti.

Bilancia
Il desiderio di equilibrio torna protagonista. Dopo giornate più pesanti, ora si intravede una fase di maggiore serenità. In ambito lavorativo arrivano segnali incoraggianti. In amore, gesti semplici possono rafforzare il rapporto.

Scorpione
La giornata invita alla determinazione. Alcune questioni lavorative richiedono decisioni rapide. In amore cresce l’intensità emotiva: attenzione però a non diventare troppo possessivi o sospettosi.

Sagittario
C’è voglia di movimento e cambiamento. Le idee non mancano, ma serve anche concretezza per trasformarle in risultati. In amore la spontaneità può portare momenti piacevoli, soprattutto per chi è alla ricerca di nuove emozioni.

Capricorno
Giornata impegnativa ma produttiva. Sul lavoro si richiede concentrazione e responsabilità, ma gli sforzi saranno riconosciuti. In amore potrebbe esserci bisogno di più dialogo per evitare fraintendimenti.

Acquario
Il cielo favorisce la creatività e le nuove idee. È un buon momento per proporre qualcosa di innovativo o per cambiare prospettiva su un problema. In amore torna la voglia di libertà e di leggerezza.

Pesci
Sensibilità e intuizione guidano le vostre scelte. Alcune emozioni diventano più profonde e portano a riflettere sul futuro. In amore la giornata può regalare momenti dolci, soprattutto a chi ha voglia di aprire il cuore.

Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Potrebbe interessarti anche:

Eboli: “Corre senza luci e senza targa, impenna e scappa dai controlli”: residenti chiedono più sicurezza

Allarme per la presenza di giovani in moto e scooter che scorrazzano nelle ore serali per la città

Palazzo di città: focus su Agropoli

Nuovo appuntamento con Palazzo di città, il programma di approfondimento politico condotto dal direttore di InfoCilento, Ernesto Rocco

Sport, terza categoria: alla scoperta della Sangiacomese con Giacomo Caporrino

La formazione di Monte San Giacomo è attualmente al secondo posto del girone C, di Terza categoria ad una distanza dalla capolista

Elezioni comunali

Roscigno: offese durante lo spoglio elettorale, nessun risarcimento per la presidente di seggio

La Cassazione chiarisce che il danno all'onore non è mai in re ipsa: anche per l'oltraggio a pubblico ufficiale serve la prova delle conseguenze.

Eboli, incendio in un capanno: distrutti attrezzi da lavoro e un’auto

Sul posto i vigili del fuoco, danni ad un’auto e ad attrezzi da lavoro

Studenti

Borse di studio: in Campania contributi da 250 euro per gli studenti delle superiori

Ecco tutte le informazioni per accedere alle borse di studio

Capaccio Paestum, dissesto idrogeologico e lavori sul Rio Ciorlito. Il punto con il Deputato Pino Bicchielli

Il Deputato di Forza Italia, ai microfoni di InfoCilento, ha fatto il punto della situazione tracciando anche il bilancio dell'inverno dal punto di vista del dissesto idrogeologico

Porto di Agropoli

Porto di Agropoli, l’Antitrust boccia le procedure del Comune: “Rischio elusione della concorrenza”

L'Antitrust contesta al Comune di Agropoli le procedure per le concessioni nel porto: dubbi su subconcessioni e mancanza di gare a evidenza pubblica

Tomba pontecagano

Pontecagnano, tesori dal passato: scoperte 34 tombe nella necropoli sannitica

Nuove scoperte archeologiche a Pontecagnano Faiano: rinvenute 34 sepolture del IV-III secolo a.C. con corredi bellici e gioielli. Dettagli sugli scavi e i reperti

Vallo della Lucania: fine dell’odissea per la Gelbison, squadra pronta a tornare a casa

I prossimi step prevedono la pulizia e la sistemazione della curva e della tribuna, così da rendere il campo pronto e fruibile alla cittadinanza

Scuola Ogliastro Cilento

Ogliastro Cilento, Antonio Abate: “Lavori alle scuole, tanti i nodi da sciogliere”

Realizzazione del nuovo polo scolastico? Consigliere di minoranza accusa: ritardi e edifici esistenti in condizioni difficili

Martello giudice

Serie D: cambia la classifica nel Girone della Gelbison, cinque punti di penalizzazione per la Nuova Igea Virtus

Rossoblù ora a cinque punti dai play off