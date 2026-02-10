Oroscopo Paolo Fox 11 febbraio: Leone, vitalità in crescita. Scorpione, energia emotiva intensa. Stelle favorevoli sul lavoro

Inizia una giornata ricca di opportunità e riflessioni per tutti i segni zodiacali. Paolo Fox ci guida tra emozioni, lavoro e sentimenti, offrendo consigli per affrontare al meglio questa giornata.
Ariete: Energia in aumento, ottima per prendere iniziative. In amore, attenzione alle discussioni
Toro: Momento positivo per gli affetti; sul lavoro, un progetto potrebbe decollare
Gemelli: Giornata intensa, servono pazienza e attenzione ai dettagli. Rapporti familiari in primo piano
Cancro: Sensibilità accentuata, ideale per chiarire malintesi. Opportunità sul lavoro
Leone: Vitalità in crescita, favoriti incontri e nuove conoscenze. Evitare spese impulsive
Vergine: Buone notizie in arrivo, ma occorre organizzazione. Relazioni solide
Bilancia: Giornata tranquilla, ideale per riflettere e programmare. L’amore richiede equilibrio
Scorpione: Energia emotiva intensa, utile per prendere decisioni importanti
Sagittario: Giornata dinamica, possibile sorpresa positiva. Lavoro e creatività in primo piano
Capricorno: Prudenza in amore; sul lavoro, concentrarsi sulle priorità
Acquario: Buon momento per comunicare idee e progetti. Relazioni stimolanti
Pesci: Sensibilità e intuizione ai massimi livelli; attenzione alle discussioni