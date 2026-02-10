Oroscopo Paolo Fox 11 febbraio: Leone, vitalità in crescita. Scorpione, energia emotiva intensa. Stelle favorevoli sul lavoro

Ecco cosa ci riservano gli astri per la giornata di domani

Fiorenza Di Palma
Oroscopo

Inizia una giornata ricca di opportunità e riflessioni per tutti i segni zodiacali. Paolo Fox ci guida tra emozioni, lavoro e sentimenti, offrendo consigli per affrontare al meglio questa giornata.

Ariete: Energia in aumento, ottima per prendere iniziative. In amore, attenzione alle discussioni

Toro: Momento positivo per gli affetti; sul lavoro, un progetto potrebbe decollare

Gemelli: Giornata intensa, servono pazienza e attenzione ai dettagli. Rapporti familiari in primo piano

Cancro: Sensibilità accentuata, ideale per chiarire malintesi. Opportunità sul lavoro

Leone: Vitalità in crescita, favoriti incontri e nuove conoscenze. Evitare spese impulsive

Vergine: Buone notizie in arrivo, ma occorre organizzazione. Relazioni solide

Bilancia: Giornata tranquilla, ideale per riflettere e programmare. L’amore richiede equilibrio

Scorpione: Energia emotiva intensa, utile per prendere decisioni importanti

Sagittario: Giornata dinamica, possibile sorpresa positiva. Lavoro e creatività in primo piano

Capricorno: Prudenza in amore; sul lavoro, concentrarsi sulle priorità

Acquario: Buon momento per comunicare idee e progetti. Relazioni stimolanti

Pesci: Sensibilità e intuizione ai massimi livelli; attenzione alle discussioni

