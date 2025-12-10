Oroscopo Paolo Fox 11 dicembre: Capricorno, giornata concreta e produttiva sul lavoro. Cancro, giornata altalenante in amore

Le stelle del giorno invitano alla riflessione e alle scelte ponderate. L’11 dicembre porta con sé chiarimenti importanti, soprattutto sul piano dei rapporti personali e delle decisioni professionali. Ecco l’oroscopo segno per segno, nello stile di Paolo Fox.

Ariete: Giornata energica ma da gestire con prudenza. Sul lavoro meglio evitare scontri diretti e puntare sul dialogo. In amore serve maggiore ascolto: chiarimenti possibili in serata.

Toro: Le stelle suggeriscono calma e razionalità. In ambito lavorativo conviene non forzare situazioni poco chiare. In amore c’è bisogno di conferme: piccoli gesti possono fare la differenza.

Gemelli: La comunicazione è il vostro punto di forza. Buona giornata per incontri, colloqui e nuove idee. In amore torna la voglia di leggerezza, ma evitate ambiguità.

Cancro: Giornata un po’ altalenante dal punto di vista emotivo. Sul lavoro siete più sensibili del solito, ma anche intuitivi. In amore cercate protezione e stabilità.

Leone: Siete determinati e pronti a mettervi in gioco. Il lavoro vi regala soddisfazioni, soprattutto se saprete guidare senza imporvi. In amore cresce la passione.

Vergine: Ottima giornata per sistemare questioni pratiche. Sul lavoro precisione e metodo vi aiutano a fare passi avanti. In amore è il momento giusto per chiarire un dubbio.

Bilancia: Desiderate equilibrio e serenità. In amore serve chiarezza: meglio parlare ora che rimandare. Sul lavoro mantenete la calma, anche di fronte a piccole provocazioni.

Scorpione: Giornata intensa e ricca di energia. Sul lavoro siete concentrati e determinati. In amore emozioni profonde, ma attenzione alla gelosia.

Sagittario: Il cielo vi accompagna con entusiasmo. Buone occasioni sul lavoro per chi vuole cambiare o rinnovare. In amore la spontaneità è premiata.

Capricorno: Giornata concreta e produttiva. Sul lavoro potete consolidare una posizione importante. In amore cercate di lasciare spazio ai sentimenti, non solo alla razionalità.

Acquario: Idee brillanti e mente attiva. Sul lavoro è il momento di proporre qualcosa di diverso. In amore cresce il bisogno di complicità e libertà.

Pesci: Sensibilità e intuizione vi guidano. In amore siete romantici e coinvolgenti. Sul lavoro fidatevi dell’istinto, ma restate ancorati alla realtà.