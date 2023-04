Oroscopo Paolo Fox 11 aprile, amici dell’Ariete domani sarà una giornata piena di impegni. Leone, abbiate pazienza sul lavoro

Ariete:Quella di domani sarà un giornata un po sottotono. Hai tante cose da fare e temi di non riuscire a far fronte a tutti gli impegni. Ti senti inevitabilmente nervoso e sotto pressione.

Toro:Domani e domenica sarai tra i prediletti dalle stelle. Ultimamente di sei dato parecchio da fare e ogni giorno cerchi di raggiungere il traguardo che ti poni. Continua così e riuscirai a toglierti importanti soddisfazioni.

Gemelli:Quando sei molto triste o hai dei problemi finisci per sfogarti spendendo più del dovuto. Mi raccomando cerca di essere oculato e non andare oltre alle tue possibilità.

Cancro, Leone, Vergine

Cancro:Continuano le lotte nell’ambito del lavoro. Ti impegni e ci metti tutta la passione di cui sei in possesso, purtroppo per il momento non ti sono stati riconosciuti i tuoi meriti, ma sta tranquillo che presto la situazione si risolverà.

Leone:Se intendi recuperare un sentimento punta sulla seconda parte della settimana ma soprattutto sulle giornate di sabato e domenica. Per la giornata di domani cerca di stare tranquillo, in particolare in campo sentimentale.

Vergine:In questo sabato puoi tirare un sospiro di sollievo visto che la Luna non è più dissonante. Restano comunque delle preoccupazioni che riguardano la famiglia, per questo passa, per quanto possibile, un po’ di tempo con i tuoi cari.

Bilancia:L’Oroscopo Paolo fox rivela che domani e domenica saranno giornate in cui dovresti astenerti da qualsiasi tipo di discussione. Sei abbastanza nervoso e litigare non ti fa bene, anzi potrebbe allontanarti anche dalle persone care.

Scorpione, Sagittario, Capricorno

Scorpione:Hai bisogno di conservare e non di innovare la tua posizione sul lavoro. In amore cerca di risolvere le questioni che ti tengono col fiato sospeso e nel caso fai un passo verso il partner.

Sagittario:Domani sarà la giornata giusta per recuperare sia dal punto di vista fisico che mentale. Preparati a passare un fine settimana di grande intensità in tutti i campi.

Capricorno:Sabato sarà una giornata un po’ faticosa. Potresti avere qualche intralcio, in particolare in campo sentimentale. Datti da fare e se riesci cerca di stupire il tuo partner.

Acquario:Domani e domenica sono giornate in cui dovrai cercare di risolvere un problema. Nei rapporti sentimentali sono nate delle perplessità, sfrutta la giornata di sabato per risolvere il problema.

Pesci:E’ giunto il momento di parlare d’amore e di analizzare i sentimenti. In particolare se stai vivendo una situazione difficile è il momento di affrontarle.