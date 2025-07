Oroscopo Paolo Fox 10 luglio: amici del Leone, energia in crescita, ma evita scontri inutili. Pesci, le emozioni dominano la giornata

Anche oggi Paolo Fox ci guida tra le previsioni astrologiche segno per segno. Il 10 luglio si prospetta una giornata interessante per molti, con emozioni forti, riflessioni interiori e qualche sorpresa astrale.

Ariete

Giornata positiva per i sentimenti: se sei in coppia, approfitta del momento per chiarire eventuali malintesi. Al lavoro, meglio non forzare i tempi.

Toro

Un po’ di nervosismo mattutino, ma la serata sarà più serena. Occhio alle spese e alle decisioni impulsive. Rallenta e rifletti.

Gemelli

Voglia di cambiamento, ma attenzione a non agitare troppo le acque. In amore tutto scorre bene, ma serve più ascolto.

Cancro

Luna favorevole: emozioni intense e voglia di condividere. In ambito professionale, nuove occasioni potrebbero bussare alla porta.

Leone

Energia in crescita, ma evita scontri inutili. Amore altalenante: meglio parlare con il cuore aperto.

Vergine

Giornata stabile, ma non molto brillante. Concentrati sui dettagli al lavoro. In amore, piccole attenzioni fanno la differenza.

Bilancia

Belle notizie in arrivo o un contatto inaspettato. Se hai qualcosa da dire, fallo oggi. I sentimenti ritrovano equilibrio.

Scorpione

Un po’ di tensione nell’aria: cerca di non riversare le preoccupazioni sugli altri. Il pomeriggio porta più calma e chiarimenti.

Sagittario

Oggi sei brillante e determinato. Ottimo momento per affrontare discorsi importanti, anche in amore. Novità in vista sul lavoro.

Capricorno

Giornata riflessiva: concediti il tempo per pensare e ricaricare. Evita discussioni e dedicati a ciò che ti fa stare bene.

Acquario

Creatività e intuizioni in primo piano. Ottimo momento per l’amore e per i progetti futuri. Non lasciare passare un’occasione.

Pesci

Le emozioni dominano la giornata, ma attenzione alla malinconia. In amore serve più sicurezza, nel lavoro segui l’istinto.