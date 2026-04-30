Oroscopo Paolo Fox 1° maggio: inizio mese scoppiettante per gli amici del Toro. Scorpione, intuizione al massimo sul lavoro

Venerdì 1° maggio si apre sotto il segno di nuove energie e riflessioni importanti per tutti i segni zodiacali. Le stelle invitano a trovare equilibrio tra lavoro, sentimenti e benessere personale. Ecco le previsioni segno per segno.
Ariete
Giornata dinamica, ma attenzione agli eccessi. In amore serve più ascolto, mentre sul lavoro potrebbero arrivare conferme attese.
Toro
Il cielo favorisce le emozioni sincere. È il momento giusto per chiarire questioni rimaste in sospeso, soprattutto in famiglia.
Gemelli
Qualche incertezza vi accompagna, ma nulla di insormontabile. Meglio non prendere decisioni affrettate, soprattutto sul piano economico.
Cancro
Le stelle sorridono ai sentimenti. Chi è in coppia ritrova complicità, mentre i single potrebbero fare incontri interessanti.
Leone
Energia in crescita, ma da gestire con saggezza. Sul lavoro si prospettano nuove sfide, mentre in amore serve pazienza.
Vergine
Giornata ideale per mettere ordine nei pensieri. Bene il lavoro, con possibili sviluppi positivi. In amore torna la serenità.
Bilancia
Serve equilibrio tra doveri e piaceri. Le relazioni richiedono maggiore attenzione, mentre sul lavoro è meglio evitare tensioni.
Scorpione
Intuizione al massimo. Approfittatene per prendere decisioni importanti. In amore cresce la passione.
Sagittario
Giornata vivace e ricca di stimoli. Possibili novità sul fronte lavorativo, mentre in amore c’è voglia di leggerezza.
Capricorno
Momento di riflessione. È il caso di rallentare e valutare bene le prossime mosse, soprattutto in ambito professionale.
Acquario
Creatività e idee vincenti. Buone opportunità sul lavoro, mentre in amore è il momento di lasciarsi andare.
Pesci
Sensibilità accentuata. Le emozioni guidano le vostre scelte: bene i rapporti affettivi, ma attenzione a non idealizzare troppo.