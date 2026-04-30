Oroscopo

Oroscopo Paolo Fox 1° maggio: inizio mese scoppiettante per gli amici del Toro. Scorpione, intuizione al massimo sul lavoro

Ecco cosa ci riservano gli astri per la giornata di domani

Fiorenza Di Palma
Oroscopo

Venerdì 1° maggio si apre sotto il segno di nuove energie e riflessioni importanti per tutti i segni zodiacali. Le stelle invitano a trovare equilibrio tra lavoro, sentimenti e benessere personale. Ecco le previsioni segno per segno.

Ariete
Giornata dinamica, ma attenzione agli eccessi. In amore serve più ascolto, mentre sul lavoro potrebbero arrivare conferme attese.

Toro
Il cielo favorisce le emozioni sincere. È il momento giusto per chiarire questioni rimaste in sospeso, soprattutto in famiglia.

Gemelli
Qualche incertezza vi accompagna, ma nulla di insormontabile. Meglio non prendere decisioni affrettate, soprattutto sul piano economico.

Cancro
Le stelle sorridono ai sentimenti. Chi è in coppia ritrova complicità, mentre i single potrebbero fare incontri interessanti.

Leone
Energia in crescita, ma da gestire con saggezza. Sul lavoro si prospettano nuove sfide, mentre in amore serve pazienza.

Vergine
Giornata ideale per mettere ordine nei pensieri. Bene il lavoro, con possibili sviluppi positivi. In amore torna la serenità.

Bilancia
Serve equilibrio tra doveri e piaceri. Le relazioni richiedono maggiore attenzione, mentre sul lavoro è meglio evitare tensioni.

Scorpione
Intuizione al massimo. Approfittatene per prendere decisioni importanti. In amore cresce la passione.

Sagittario
Giornata vivace e ricca di stimoli. Possibili novità sul fronte lavorativo, mentre in amore c’è voglia di leggerezza.

Capricorno
Momento di riflessione. È il caso di rallentare e valutare bene le prossime mosse, soprattutto in ambito professionale.

Acquario
Creatività e idee vincenti. Buone opportunità sul lavoro, mentre in amore è il momento di lasciarsi andare.

Pesci
Sensibilità accentuata. Le emozioni guidano le vostre scelte: bene i rapporti affettivi, ma attenzione a non idealizzare troppo.

Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

© Copyright 2026 InfoCilento, registrazione Tribunale di Vallo della Lucania nr. 1/09 del 12 Gennaio 2009. Iscrizione al Roc: 41551. Editore: Domenico Cerruti – Proprietà: Red Digital Communication S.r.l. – P.iva 06134250650. Direttore responsabile: Ernesto Rocco | Tutti i contenuti di questo sito sono di proprietà della casa editrice, testi, immagini, video o commenti, non possono essere utilizzati senza espressa autorizzazione. Per le notizie o fotografie riportate da altre testate giornalistiche, agenzie o siti internet sarà sempre citata la fonte d’origine. Dove non sia stato possibile rintracciare gli autori o aventi diritto dei contenuti riportati, i webmaster si riservano, opportunamente avvertiti, di dare loro credito o di procedere alla rimozione. La redazione non è responsabile dei commenti presenti sul sito o sui canali social. Non potendo esercitare un controllo continuo resta disponibile ad eliminarli su segnalazione qualora gli stessi risultino offensivi e/o oltraggiosi. Relativamente al contenuto delle notizie, per eventuali contenuti non corretti o non veritieri, è possibile richiedere l’immediata rettifica a norma di legge.