Oroscopo Paolo Fox 1° febbraio: inizio mese con qualche tensione per gli amici dell’Ariete. Luna favorevole per il Cancro

Ecco cosa ci riservano gli astri per la giornata di domani

Fiorenza Di Palma
oroscopo

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per il 1° febbraio, una giornata che invita a fare chiarezza, rimettere ordine nelle priorità e ascoltare di più le proprie emozioni. Le stelle parlano di piccoli cambiamenti che possono portare risultati concreti, soprattutto per chi saprà essere paziente.

Ariete
Giornata dinamica, ma attenzione a non partire in quarta. Sul lavoro serve diplomazia, in amore meglio chiarire un malinteso prima che cresca.

Toro
Le stelle chiedono calma e concretezza. Buone occasioni pratiche, soprattutto economiche; in amore serve più ascolto e meno rigidità.

Gemelli
Energia in crescita e voglia di fare. Favoriti i contatti e le nuove idee, ma evita promesse difficili da mantenere nei sentimenti.

Cancro
Emozioni profonde e intuizioni forti. È il momento giusto per sistemare una questione familiare o affettiva rimasta in sospeso.

Leone
Giornata interessante per il lavoro e l’immagine personale. In amore sei passionale, ma cerca di non essere troppo dominante.

Vergine
Precisione e lucidità mentale ti aiutano a risolvere un problema pratico. Nei rapporti affettivi serve più spontaneità.

Bilancia
Le stelle favoriscono il dialogo e le riconciliazioni. Buon momento per rimettere equilibrio in una relazione o chiarire sul lavoro.

Scorpione
Intensità e determinazione non mancano. Attenzione però a non essere troppo diffidente: qualcuno è più sincero di quanto pensi.

Sagittario
Voglia di cambiamento e nuove prospettive. Ottima giornata per fare progetti, ma in amore evita di scappare dalle responsabilità.

Capricorno
Concentrazione alta e risultati concreti. Il lavoro premia la costanza; nei sentimenti prova a mostrarti più disponibile.

Acquario
Creatività e idee originali in primo piano. In amore serve chiarezza: non tutti riescono a seguirti nei tuoi cambi di umore.

Pesci
Sensibilità accentuata e romanticismo. Giornata favorevole per l’amore e per seguire un’intuizione che può rivelarsi vincente.

