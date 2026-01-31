Oroscopo Paolo Fox 1° febbraio: inizio mese con qualche tensione per gli amici dell’Ariete. Luna favorevole per il Cancro

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per il 1° febbraio, una giornata che invita a fare chiarezza, rimettere ordine nelle priorità e ascoltare di più le proprie emozioni. Le stelle parlano di piccoli cambiamenti che possono portare risultati concreti, soprattutto per chi saprà essere paziente.
Ariete
Giornata dinamica, ma attenzione a non partire in quarta. Sul lavoro serve diplomazia, in amore meglio chiarire un malinteso prima che cresca.
Toro
Le stelle chiedono calma e concretezza. Buone occasioni pratiche, soprattutto economiche; in amore serve più ascolto e meno rigidità.
Gemelli
Energia in crescita e voglia di fare. Favoriti i contatti e le nuove idee, ma evita promesse difficili da mantenere nei sentimenti.
Cancro
Emozioni profonde e intuizioni forti. È il momento giusto per sistemare una questione familiare o affettiva rimasta in sospeso.
Leone
Giornata interessante per il lavoro e l’immagine personale. In amore sei passionale, ma cerca di non essere troppo dominante.
Vergine
Precisione e lucidità mentale ti aiutano a risolvere un problema pratico. Nei rapporti affettivi serve più spontaneità.
Bilancia
Le stelle favoriscono il dialogo e le riconciliazioni. Buon momento per rimettere equilibrio in una relazione o chiarire sul lavoro.
Scorpione
Intensità e determinazione non mancano. Attenzione però a non essere troppo diffidente: qualcuno è più sincero di quanto pensi.
Sagittario
Voglia di cambiamento e nuove prospettive. Ottima giornata per fare progetti, ma in amore evita di scappare dalle responsabilità.
Capricorno
Concentrazione alta e risultati concreti. Il lavoro premia la costanza; nei sentimenti prova a mostrarti più disponibile.
Acquario
Creatività e idee originali in primo piano. In amore serve chiarezza: non tutti riescono a seguirti nei tuoi cambi di umore.
Pesci
Sensibilità accentuata e romanticismo. Giornata favorevole per l’amore e per seguire un’intuizione che può rivelarsi vincente.