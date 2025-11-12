Orgoglio salernitano: il Comune premia Perongini, campione mondiale di tiro dinamico

Il comune di Salerno premia, con orgoglio, i suoi campioni. Mattinata di orgoglio sportivo a Palazzo di Città.

Il riconoscimento

Il Sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, ha consegnato un riconoscimento ufficiale a Silvio Maria Perongini, campione salernitano di Tiro Dinamico, reduce dal successo ai recenti Campionati del Mondo, dove ha conquistato con il Team Italia la medaglia di bronzo.

Il plauso del primo cittadino, Vincenzo Napoli

Nel corso della cerimonia, il primo cittadino si è congratulato con l’atleta per il brillante risultato e per l’impegno che lo ha portato a rappresentare con onore la città di Salerno in campo internazionale. Perongini ha ricordato i suoi inizi sportivi e ha rivolto lo sguardo al futuro, con determinazione verso nuovi obiettivi e competizioni.