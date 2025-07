Orgoglio arbitrale nel Vallo di Diano: premi e promozioni per Domenico Tropiano e Nicola Monaco

Due importanti riconoscimenti confermano il valore del movimento arbitrale del Vallo di Diano. Domenico Tropiano, giovane talento di Sala Consilina, è stato premiato come Miglior arbitro di Calcio a 5 agli Awards Calcio Campano 2025, mentre Nicola Monaco, originario di Montesano sulla Marcellana ma tesserato con la Sezione AIA di Sala Consilina, ha ottenuto la prestigiosa promozione in CAN C per la stagione sportiva 2025/2026.

Le carriere calcistiche

Tropiano, già noto per il suo stile deciso ma equilibrato e per la grande preparazione tecnica, ha visto riconosciuto l’impegno costante profuso in questi anni sui campi regionali e nazionali. Il premio ottenuto lo proietta tra i nomi più promettenti dell’arbitraggio nel calcio a 5, disciplina in continua crescita e che richiede grande lucidità e prontezza di giudizio. Non meno significativa la promozione di Nicola Monaco tra gli arbitri professionisti di Serie C. Un traguardo che arriva dopo una lunga e meritata gavetta e che rappresenta una tappa fondamentale per chi, come lui, ha fatto dell’arbitraggio una vera passione. La sua crescita personale e tecnica riflette il grande lavoro che la Sezione AIA di Sala Consilina porta avanti nella formazione di giovani arbitri.

La soddisfazione del sindaco di Sala Consilina, Domenico Cartolano

Soddisfazione e orgoglio sono stati espressi dal Sindaco di Sala Consilina, Domenico Cartolano, che ha dichiarato, insieme al consigliere delegato allo sport Tonino Santarsiere e a nome dell’intera amministrazione comunale: « Due storie di successo che testimoniano la vitalità e la qualità del movimento arbitrale della nostra Sezione, che continua a formare e far emergere giovani di valore, capaci di rappresentare il nostro territorio ai massimi livelli.».