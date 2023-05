Opportunità per il territorio: bando per finanziare progetti delle Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di Promozione Sociale e Fondazioni ETS

Il Consorzio Sociale Vallo di Diano, Tanagro Alburni, ha reso noto l’apertura del Bando pubblico per la promozione e il sostegno di iniziative e progetti di rilevanza locale in favore di Organizzazioni di Volontariato, di Associazioni di Promozione Sociale e di Fondazioni ETS. Il decreto dirigenziale n. 240 del 15 marzo 2023 della Regione Campania, prevede che le domande di cofinanziamento possano essere presentate da organizzazioni aventi sede legale in altra regione o in una delle Province Autonome, ma con almeno una sede operativa in Campania.

Scadenza per la presentazione delle domande di cofinanziamento prorogata al 10 giugno 2023

È importante sottolineare che la scadenza per la presentazione delle istanze di cofinanziamento è stata prorogata alle ore 23:59 del 10 giugno 2023. Le risorse stanziate per questo bando ammontano a € 4.717.800,00.

Domande di cofinanziamento tramite servizio digitale dedicato

Le domande di cofinanziamento possono essere presentate esclusivamente utilizzando il servizio digitale dedicato “Richiesta di contributi in ambito sociale per soggetti del Terzo settore (Bando Terzo settore 2023).”

Aree di intervento e durata massima delle proposte progettuali

Le aree di intervento previste sono quelle riportate nell’atto di indirizzo adottato dal MLPS con il D.M. n. 141 del 02.08.2022 (punti 1-11), integrate con la previsione contenuta nelle linee di indirizzo del DGRC 551/2022. Inoltre, gli interventi progettuali dovranno avere una durata massima di 18 mesi, compresa la fase di rendicontazione, ma non inferiore a 12 mesi.

Costo complessivo dei progetti e quota massima di finanziamento richiedibile

Il costo complessivo dei progetti presentati deve essere compreso tra € 60.000,00 ed € 200.000,00. È importante ricordare che per ciascun intervento progettuale, la quota massima di finanziamento richiedibile non può superare l’80% del costo totale esposto. Inoltre, ai fini del computo della quota di cofinanziamento, è riconosciuto quale spesa eleggibile il valore equivalente di lavoro volontario, nei limiti delle retribuzioni orarie previste per mansioni identiche o analoghe dai rispettivi CCNL, fino a un massimo pari al 20% del costo complessivo del progetto presentato.