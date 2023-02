Nel Cilento contributi per le nuove residenze e l’apertura di nuove attività

Il Comune di Ceraso, guidato dal sindaco Aniello Crocamo, intende concedere contributi in favore di chi trasferisce la propria residenza e dimora abituale nel proprio territorio e di coloro che avviano nuove attività commerciali, artigianali e agricole.

L’iniziativa di Ceraso : ecco di cosa si tratta

L’Ente cilentano risulta assegnatario di un contributo, a valere sul Fondo comuni marginali, per l’annualità 2021/2023 di € 156.671,64 così, contributo pari ad € 52.223,88 per ciascuna delle tre annualità. Con Deliberazione della Giunta Comunale del 27/10/2022 sono stati forniti indirizzi in merito all’assegnazione delle risorse di € 52.223,88 disponibili per l’annualità 2021 destinandole come segue:

€ 25.000,00 per la concessione di contributi a favore di colui che trasferisce la propria residenza e dimora abituale nel Comune di Ceraso, a titolo di contributo per le spese di acquisto e di ristrutturazione di immobili da destinare ad abitazione principale nel limite di 5.000,00 euro a beneficiario;

€ 27.223,88 per la concessione di contributi a favore di coloro che avviano nuove attività commerciali, artigianali e agricole attraverso un'unità operativa ubicata nel territorio del Comune di Ceraso, ovvero per nuove attività economiche nel territorio comunale avviate da parte di imprese che sono regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese.

Le modalità di partecipazione

Le domande per la richiesta del contributo devono essere presentate entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 06/03/2023. Tutte le documentazioni necessarie per la presentazione della domanda di finanziamento possono essere consultate presso il sito istituzionale del Comune di Ceraso.