Operazione ad alto impatto della Polizia di Stato: due arresti per possesso d’armi clandestine

La risposta della Polizia agli episodi di violenza delle ultime settimane. Cento uomini impegnati nelle attività

A cura di Redazione Infocilento
Operazione Polizia Salerno

La mattina del 4 novembre la Polizia di Stato, con unità della Squadra Mobile di Salerno, e, con il supporto di unità dei Reparti Prevenzione Crimine “Campania” e “Basilicata”, nonché di unità cinofile antidroga ed antiesplosivo e di operatori della Polizia Scientifica, ha svolto un’attività ad “alto impatto”, che ha visto l’impiego di oltre 100 agenti della Polizia di Stato, volta al contrasto della criminalità diffusa, della detenzione abusiva di armi e del traffico di sostanze stupefacenti nell’area orientale della città di Salerno.

Il bilancio dell’operazione

L’attività si è concretizzata nell’esecuzione di numerose perquisizioni locali e personali di iniziativa nei confronti di soggetti appartenenti al tessuto criminale cittadino, nonché di mirati controlli in aree interessate da fenomeni di degrado urbano e da maggiore densità abitativa di pregiudicati.

Nell’ambito delle operazioni, si è proceduto all’arresto di un cittadino italiano per i reati di detenzione di arma clandestina e detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, in quanto trovato in possesso di una pistola Taurus cal. 9 avente matricola abrasa, con caricatore rifornito di n. 6 munizioni e di circa 50 grammi di hashish.

L’uomo era già sottoposto alla misura degli arresti domiciliari per reati in materia di armi e stupefacenti. Nel medesimo contesto, è stato tratto in arresto per il reato di detenzione di arma clandestina anche un giovane italiano poiché presso la sua abitazione è stata rinvenuta una pistola Smith & Wesson cal. 38 sp., avente matricola alterata da segni di punzonatura.

L’area di intervento è stata, altresì, presidiata da equipaggi in servizio di controllo del territorio, che hanno proceduto al controllo di 232 persone e 113 veicoli.

Un’attività per fronteggiare l’escalation di violenza

L’operazione in questione si inquadra in una più ampia ed articolata azione d’intervento intrapresa nelle ultime settimane dalla Polizia di Stato, in conseguenza di taluni recenti episodi delittuosi perpetrati nel menzionato quadrante territoriale cittadino, anche attraverso l’utilizzo di armi da fuoco, all’esito della quale sono stati tratti in arresto complessivamente 6 soggetti, per reati in materia di armi e stupefacenti, nonché sottoposte a sequestro 4 armi da fuoco clandestine, una delle quali modificata per renderla atta allo sparo, numerose munizioni di vario calibro, circa 1 chilo e mezzo di cocaina, 250 grammi di hashish, oltre 100 grammi di eroina, nonché la somma di 1700 euro in contati ritenuta provento dell’attività di spaccio.

Il quantitativo di cocaina rinvenuto, se immesso sul mercato, avrebbe consentito di ricavare oltre 7.500 dosi, che avrebbero fruttato, al dettaglio, all’incirca 150.000 euro.

Continua a leggere su InfoCilento.it

TAG:
Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Eboli, rissa in piazza Amendola: quattro persone identificate

Una violenta lite avvenuta nella giornata di domenica tra quattro persone. L'ultima…

Incidente Sapri

Incidente a Sapri, ferito ciclista

La dinamica del sinistro al vaglio dei carabinieri della compagnia di Sapri

Comunità Montana

Tirocini formativi alla Comunità Montana Vallo di Diano: accordo con l’Università di Salerno

L’accordo, consentirà agli studenti universitari di svolgere periodi di tirocinio presso la…

Invia il tuo articolo o la tua segnalazione alla redazione

Condividi le tue storie con noi e diventa parte della comunità di Infocilento. Dai voce ai tuoi racconti e arricchisci il portale con il tuo contributo.

InfoCilento - Canale 79
Canale79