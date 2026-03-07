Operazione ad “alto impatto” a Salerno, controlli nella movida: oltre 120 persone controllate

La Polizia di Stato di Salerno nella giornata del 6 marzo 2026 ha effettuato una vasta operazione ad alto impatto, con attività coordinate e straordinarie di polizia giudiziaria, di ordine pubblico e di controllo del territorio, nell’area provinciale del Comune di Salerno, con particolare riguardo a zone della movida.

L’operazione

Lo specifico servizio, che si è svolto con l’impiego di equipaggi dell’U.P.G.S.P., di un’unità operativa Cinofili del reparto di Bari e del Reparto Prevenzione Crimine Campania, pianificato in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduto dal Prefetto della Provincia di Salerno Francesco Esposito, è stato finalizzato al contrasto della criminalità diffusa, del fenomeno dell’immigrazione clandestina e dei fenomeni di illegalità diffusi sul territorio.

I provvedimenti

Al termine delle attività sono stati conseguiti i seguenti risultati:- n. 128 persone controllate di cui n. 51 con precedenti di polizia;- n. 56 veicoli controllati;- n. 1 attività commerciale controllata;- sequestro 25g sostanza stupefacente tipo Hashish.

L’azione di prevenzione e di contrasto ai fenomeni delittuosi della Polizia di Stato sul territorio della provincia di Salerno sarà mantenuta costante al fine di garantire la tranquillità dei cittadini ed un efficace presidio sul territorio.