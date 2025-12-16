Open Fiber Atena Lucana naviga sul web a 1 giga, la fibra ottica abilita telemedicina e lavoro agile

Dalla telemedicina allo smart working, la fibra ottica FTTH abilita numerosi servizi digitali e applicativi ad Atena Lucana, centro del Vallo di Diano, dove Open Fiber ha concluso i lavori della nuova rete pubblica di telecomunicazioni a banda ultra larga che raggiunge oltre 400 unità immobiliari.

I nuovi servizi

I principali operatori partner e gli Internet Service Provider locali stanno già commercializzando i servizi sulla rete ultraveloce per consentire a cittadini, imprese e professionisti di navigare su Internet con una velocità di connessione superiore a 1 Gigabit al secondo.

La rete ultraveloce raggiunge tutti gli edifici pubblici, buona parte del centro storico, l’area intorno al Municipio e al Campo Sportivo e gli insediamenti produttivi e commerciali nelle zone Maglianello, Serrone, Taverne, Stazione, San Giuseppe, Fuorchi e Fiego. Gli utenti interessati possono verificare la copertura del proprio indirizzo sul sito openfiber.it, contattare uno degli operatori disponibili e scegliere il piano tariffario preferito. Per eventuali segnalazioni, è possibile rivolgersi sempre a Open Fiber attraverso la pagina web dedicata.

Il piano Bul

La rete ultraveloce oggi disponibile ad Atena Lucana è realizzata con la tecnologia FTTH (Fiber-to-the-home, la fibra ottica stesa fino all’interno degli edifici). Si tratta di un investimento strategico per la digitalizzazione dei territori che non grava sul bilancio del Comune. L’infrastruttura tecnologica è stata finanziata con fondi regionali e statali nell’ambito del Piano Banda Ultra Larga (BUL) gestito da Infratel Italia, società del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, con il coordinamento della Regione Campania.

I vantaggi della banda ultralarga

Il Sindaco Luigi Vertucci: «L’arrivo della banda ultralarga è un traguardo strategico di grande valore per Atena Lucana, sia per i cittadini e sia per le oltre 500 imprese presenti ad Atena. Siamo lieti di questo risultato, reso concreto grazie all’impegno dell’Amministrazione Comunale e di Open Fiber, che offre a famiglie e imprese una connessione all’avanguardia. La fibra ottica, infatti, rappresenta una leva strategica per migliorare il lavoro, anche da remoto, la formazione, la telemedicina e l’interazione con i servizi digitali della Pubblica Amministrazione».

Il Vicesindaco Vincenzo Bruno, delegato alla digitalizzazione: «Sono stati tre anni intensi di lavoro, non sempre facili, nel 2022 il progetto iniziale dava copertura a soli 160 unità immobiliari con una copertura molto parziale del territorio, non raggiungeva intere zone di Atena. Grazie ad una forte azione messa in campo dall’Amministrazione Comunale con il Ministero e con Infratel siamo riusciti ad ottenere l’ampliamento della rete realizzata ad Atena Lucana raggiungendo le oltre 400 unità immobiliari.

Le zone coperte

La copertura del centro storico e la zona centrale del paese, la copertura da nord a sud, lungo la SS19, dell’intero territorio di Atena Scalo. Le zone con la presenza di insediamenti produttivi sono state raggiunte dalla rete in fibra. Restano ancora alcune traverse interne da coprire che saranno oggetto dei prossimi piani di sviluppo di Open Fiber, ma la rete principale che si espande su tutte le direttrici nord sud, est ovest, è stata realizzata. Di questo siamo molto soddisfatti, il lavoro continuerà con il completamento della rete. Grazie a Open Fiber, alle ditte Sirti spa e Risi Group, all’ufficio tecnico comunale che hanno permesso la realizzazione della banda ultralarga nella nostra comunità».

Un passo verso il futuro

«L’arrivo della rete FTTH rappresenta un investimento decisivo per l’innovazione e per il futuro del Vallo di Diano, perché garantisce prestazioni digitali avanzate e un servizio di connettività affidabile per famiglie e imprese – afferma Marco Manzella, Affari istituzionali territoriali Area Sud di Open Fiber – Questo risultato conferma l’efficacia della collaborazione tra Open Fiber e le istituzioni locali e regionali, che dimostrano grande attenzione verso le opportunità offerte dalla transizione digitale a vantaggio della crescita economica e sociale dei territori».

Open Fiber è il principale operatore italiano di fibra ottica FTTH e tra i leader in Europa. Essendo un operatore wholesale only non vende servizi in fibra ottica direttamente al cliente finale, ma mette la sua infrastruttura a disposizione di tutti gli operatori interessati a parità di condizioni.