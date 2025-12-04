ONU, verso l’istituzione della Giornata Internazionale della Dieta Mediterranea

Una pagina di storia è pronta ad essere scritta. Si avvicina a grandi passi l’istituzione da parte dell’ONU della Giornata Internazionale della Dieta Mediterranea che si svolgerà e celebrerà ogni anno il 16 novembre. Si avvia così alla conclusione un impegnativo iter procedurale che aveva portato nei mesi scorsi a presentare formalmente il negoziato sul testo di risoluzione per l’istituzione di una giornata interamente dedicata ad uno stile di vita che, partito dal territorio cilentano, ha conquistato il mondo.

L’Assemblea

Il testo sarà ora sottoposto all’adozione dell’Assemblea Generale il prossimo 15 dicembre a Bruxelles, ma la conclusione del negoziato sembra essere più vicina che mai. Tra i promotori dell’iniziativa anche l’ambasciatore e rappresentante permanente italiano a New York, Maurizio Massari, che ha descritto la Dieta Mediterranea come un insieme di competenze, conoscenze, pratiche e tradizioni apprezzate a livello internazionale.

Un significativo passo in avanti

Più nello specifico, non si tratta solamente di un semplice riconoscimento formale, ma dell’inizio di una serie di significative iniziative volte a sensibilizzare tutti sull’importanza di una corretta alimentazione unendo le civiltà di tutto il mondo, promuovendo una rete globale. Dal novembre 2010, la Dieta Mediterranea è inoltre iscritta nella Lista Rappresentativa del Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità dell’UNESCO.

Grande soddisfazione è stata espressa anche dal Sindaco di Pollica, Stefano Pisani, presente in questi giorni a Bruxelles insieme al suo staff di lavoro per vivere da vicino la conclusione dell’iter istituzionale che porterà a scrivere una pagina memorabile per il suo territorio, ma soprattutto per l’intero Cilento.