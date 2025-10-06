Omignano Scalo: grande successo per la IV edizione del Tamorra Festival

Si è conclusa con grande successo la quarta edizione del Tamorra Festival, svoltasi il 3 e 4 ottobre nel cuore di Omignano Scalo. L’iniziativa, ormai appuntamento fisso nel calendario degli eventi cilentani, ha richiamato numerosi cittadini e turisti, confermandosi tra le manifestazioni più sentite e partecipate del territorio.

Due giornate di festa e cultura popolare

Due giornate dedicate alla musica popolare, alla danza e alle tradizioni locali hanno animato le strade e le piazze del centro, creando un’atmosfera di festa e condivisione. Particolarmente affollata la seconda serata, durante la quale il protagonista assoluto è stato il format “Dance Tarantella”, che ha entusiasmato il pubblico con spettacoli di grande energia e coinvolgimento.

Ritmi travolgenti e identità condivisa

Ritmi travolgenti, tamburelli e passi di tarantella hanno scandito una serata indimenticabile, capace di unire generazioni diverse sotto il segno della cultura e della tradizione.

Soddisfazione degli organizzatori e valorizzazione del territorio

Soddisfatti gli organizzatori, che hanno ringraziato i partecipanti e quanti hanno contribuito alla riuscita dell’evento, sottolineando “l’importanza di iniziative come questa per valorizzare le radici popolari e promuovere il territorio cilentano”.

Il Tamorra Festival, giunto alla sua quarta edizione, si conferma una manifestazione di rilievo nel panorama culturale locale, capace di coniugare intrattenimento, tradizione e identità.