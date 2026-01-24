Omignano: nuovi fondi per sicurezza e scuole

Il comune di Omignano ottiene nuovi e significativi finanziamenti sul fronte della sicurezza e dell’edilizia scolastica. L’ente, in sinergia con il comune di Salento, ha presentato un progetto per il potenziamento della videosorveglianza del valore complessivo di circa 80.000 euro, rientrando tra i 17 comuni della provincia di Salerno ammessi al finanziamento.

Un intervento strategico per il territorio

Un intervento che assume rilevanza non solo locale, ma per l’intero comprensorio, in termini di prevenzione e controllo del territorio. Il progetto prevede in particolare il rafforzamento dei sistemi di videosorveglianza lungo la Strada Provinciale 274, arteria strategica che collega la variante della SS18 con la fascia costiera, contribuendo così ad aumentare i livelli di sicurezza su un tratto viario di collegamento particolarmente significativo.

L’incontro con Piantedosi

In relazione a questo programma, il prossimo 28 gennaio i sindaci dei comuni beneficiari incontreranno in Prefettura il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, per un confronto istituzionale sulle misure adottate e sugli obiettivi del finanziamento. Parallelamente, arrivano notizie positive anche per il settore scolastico. Il Comune di Omignano ha infatti ottenuto due finanziamenti per un totale di 70.000 euro destinati all’adeguamento degli impianti antincendio negli edifici scolastici, con l’obiettivo di garantire maggiori standard di sicurezza per studenti, personale e comunità educativa.

“La scuola è il futuro”, ha sottolineato il sindaco Mondelli, evidenziando l’importanza di investire in strutture sicure e adeguate. Gli interventi programmati rappresentano un passo concreto verso il miglioramento delle condizioni di sicurezza, confermando l’attenzione dell’amministrazione comunale sia alla tutela del territorio sia alla qualità dei servizi essenziali.