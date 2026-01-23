Agropoli: accordo Comune – Carabinieri per la sicurezza

Il 22 gennaio, ad Agropoli, è stato sottoscritto dal Comandante Provinciale dei Carabinieri di Salerno, Colonnello Filippo Melchiorre e dal Sindaco di Agropoli Roberto Antonio Mutalipassi un importante protocollo d’intesa per la gestione dei sistemi di videosorveglianza urbana.

Il sistema di videosorveglianza

Sul territorio comunale sono presenti 117 telecamere di videosorveglianza, di cui 26 dotate di lettura e verifica in tempo reale delle targhe. Grazie al sistema di “remote control”, i militari della locale Compagnia dei Carabinieri di Agropoli potranno controllare da remoto e visionare in qualsiasi momento i filmati, garantendo un monitoraggio più capillare delle aree sensibili della città, garantendo una duplice funzione sia preventiva sia repressiva, attraverso la tempestiva visione delle immagini utili all’accertamento dei reati avvenuti su quel territorio.

Tale iniziativa, è stata possibile grazie all’adesione del Comune di Agropoli, tra gli altri, ad uno specifico bando promosso dal Ministero dell’Interno, e per il quale il Prefetto di Salerno ha coordinato a livello locale una specifica cabina di regia, istituita ad hoc per la valutazione dei progetti.

Tale attività è finalizzata a potenziare la prevenzione e il contrasto alla criminalità, nonché a migliorare le condizioni di sicurezza urbana. Il protocollo sottoscritto in data odierna conferma la forte sinergia istituzionale tra le autorità locali e le forze dell’ordine.

Le parole del sindaco

Questo il commento del sindaco Roberto Mutalipassi: «La sottoscrizione del protocollo è molto importante per la sicurezza in città. I militari dell’Arma avranno la possibilità di visionare le telecamere di videosorveglianza comunale, senza necessità di autorizzazioni. Ne conseguirà maggiore immediatezza di intervento. Una nota assolutamente positiva al fine del contrasto dei reati. Ringrazio il Colonnello Melchiorre e l’Arma per la sottoscrizione dell’accordo oltre che per l’importante lavoro che svolgono quotidianamente. Sono certo che da oggi, sul nostro territorio, la loro opera sarà ancora più efficace»