Omignano, il sindaco traccia il bilancio dell’attività amministrativa: tutto pronto per l’Ufficio di Prossimità

Il sindaco di Omignano, Raffaele Mondelli, ha illustrato ai microfoni di InfoCilento il bilancio dell’attività amministrativa, soffermandosi sui progetti più significativi per la comunità. Tra questi, spicca l’imminente inaugurazione dell’Ufficio di Prossimità, prevista per il 29 dicembre alle ore 9:15 presso la sede di Via Nazionale a Omignano Scalo.

Si tratta del primo Ufficio di Prossimità della Campania, un presidio di legalità e inclusione che offrirà ai cittadini un servizio gratuito di consulenza e informazione nell’ambito della volontaria giurisdizione. L’obiettivo è avvicinare la giustizia al territorio, semplificando l’accesso a pratiche delicate e spesso complesse.

Servizi offerti dall’Ufficio di Prossimità

Tra le principali attività garantite dal nuovo sportello figurano:

supporto nelle pratiche di amministrazione di sostegno

assistenza nelle richieste al giudice tutelare

nomina di curatori speciali

aiuto nella compilazione della modulistica giudiziaria

consulenza sugli istituti di protezione giuridica

Tutti i servizi saranno fruibili senza necessità di assistenza legale, rendendo l’Ufficio un punto di riferimento per le fasce più fragili della popolazione.

Nuovo campo sportivo: lavori in fase di ultimazione

Mondelli ha aggiornato la cittadinanza anche sullo stato dei lavori del nuovo campo sportivo, finanziato tramite il bando nazionale Sport e Periferie. L’opera è ormai prossima al completamento e si prepara a diventare un luogo centrale per lo sport, l’aggregazione giovanile e le attività sociali del territorio.

Il progetto rappresenta un investimento strategico per la crescita della comunità, con l’obiettivo di offrire ai giovani spazi moderni e sicuri dove praticare attività sportive.

Videosorveglianza potenziata per una maggiore sicurezza urbana

Un altro tema affrontato dal primo cittadino riguarda il rafforzamento del sistema di videosorveglianza comunale. Il piano prevede l’installazione di cinque nuove telecamere, pensate per migliorare il controllo del territorio e aumentare la sicurezza urbana.

L’intervento si inserisce in una più ampia strategia di prevenzione e tutela, volta a garantire maggiore tranquillità ai residenti e a supportare l’attività delle forze dell’ordine.

Un’amministrazione vicina ai cittadini

Omignano un paese più moderno, sicuro e attento ai bisogni della comunità. Servizi innovativi, infrastrutture rinnovate e una crescente attenzione alla sicurezza rappresentano i pilastri di un percorso amministrativo orientato alla qualità della vita e alla partecipazione civica.