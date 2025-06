Omignano: da oggi attivo un nuovo punto di facilitazione digitale

Da oggi ad Omignano è stato attivato un nuovo servizio per i cittadini, si tratta di un punto di facilitazione digitale, che permetterà a tutti i fruitori di essere accompagnati e formati, sulle basi delle loro specifiche esigenze e competenze di partenza, all’utilizzo consapevole di internet e delle principali tecnologie digitali.

L’iniziativa

Il nuovo Punto Digitale , attivato presso la Biblioteca Comunale di Omignano Scalo, è stato voluto dal Comune di Omignano, in collaborazione con IFEL Campania. I cittadini potranno usufruire dei servizi il venerdi dalle ore 08.30 alle 13.00. L’iniziativa, parte del progetto nazionale “Digitale Facile”, offre assistenza gratuita e personalizzata a tutti i cittadini per migliorare le proprie competenze digitali e accedere con facilità ai servizi online della Pubblica Amministrazione e non solo.

I facilitatori digitali saranno a disposizione per fornire supporto su: Attivazione SPID, PEC, App IO, Carta d’Identità Elettronica (CIE), ANPR; Fascicolo Sanitario Elettronico e prenotazioni mediche (App Sinfonia, CUP); Servizi INPS e Agenzia delle Entrate (es. dichiarazione precompilata, prenotazioni)

Sistemi di pagamento elettronici (PagoPA, MyPay); Iscrizione a scuole, università, trasporti pubblici, acquisto biglietti e abbonamenti, e molto altro ancora.

“Siamo orgogliosi di attivare questo servizio per la nostra comunità. Il Punto di Facilitazione Digitale rappresenta un’opportunità concreta per combattere il divario digitale e garantire pari accesso alle tecnologie, soprattutto per chi ha meno dimestichezza con gli strumenti digitali. Il nostro obiettivo è rendere i servizi pubblici sempre più vicini ai cittadini, accompagnandoli con competenza e umanità verso una piena cittadinanza digitale”, ha detto entusiasta il primo cittadino Raffaele Mondelli.

L’iniziativa è rivolta a tutti,e non solo ai residenti, senza limiti di età o competenze, ed è completamente gratuita