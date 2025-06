Omignano ricorda il piccolo Stefano con il 2° memorial “Stefano Vive”

Il prossimo venerdì 6 giugno, alle ore 19.00, presso il campo sportivo di Pagliarole ad Omignano, si terrà la seconda edizione del Memorial “Stefano Vive”, un evento nato per ricordare e onorare la memoria del piccolo Stefano, scomparso prematuramente dopo una lunga battaglia contro la malattia.

Il memorial

Il memorial, fortemente voluto da chi gli è stato vicino, rappresenta molto più di una semplice commemorazione sportiva: è un momento di unione, testimonianza e affetto che coinvolge l’intera comunità locale. L’iniziativa, giunta alla sua seconda edizione, si propone di mantenere vivo il ricordo di Stefano attraverso lo sport, la solidarietà e la partecipazione collettiva.

“Nessuno muore sulla Terra, finché vive nel cuore di chi resta”

Il campo di Pagliarole, che farà da cornice all’evento, ospiterà amici, parenti, compagni di scuola e di gioco, oltre a numerosi cittadini che ogni anno si stringono attorno alla famiglia per dimostrare che Stefano non è stato dimenticato. Il memorial assume un significato profondo anche per i genitori, che trovano nel calore della comunità una forma di sostegno e riconoscimento del coraggio dimostrato dal loro bambino. “Nessuno muore sulla Terra, finché vive nel cuore di chi resta” è il messaggio che accompagna l’evento, richiamando l’essenza di un ricordo che si fa azione concreta.