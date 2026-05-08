Omicidio Vassallo: la Procura impugna il proscioglimento del colonnello Cagnazzo

La Procura della Repubblica presso il Tribunale, in pieno accordo e condivisione con la Procura generale presso la Corte di Appello, ha depositato nella giornata di ieri l’appello avverso la sentenza emessa dal G.U.P. del Tribunale di Salerno il 27 marzo 2026. L’atto, le cui motivazioni erano state depositate lo scorso 27 aprile, contesta la decisione con la quale era stato dichiarato il non luogo a procedere nei confronti del colonnello dei carabinieri Fabio Cagnazzo.

Le accuse e la richiesta di rinvio a giudizio

L’ufficiale dell’Arma risulta imputato per il concorso nell’omicidio di Angelo Vassallo, il “Sindaco Pescatore” di Pollica, e per la partecipazione a un’associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti. La Procura ha pertanto richiesto formalmente alla Corte di Appello di riformare la decisione di primo grado e di disporre il rinvio a giudizio per l’imputato, al fine di accertare le responsabilità nelle sedi opportune.