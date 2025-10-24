Oltre 300 nuovi libri arricchiscono la Biblioteca “Curcio” di Polla grazie ai fondi regionali

La Biblioteca Comunale “Prof. Vincenzo Curcio” di Polla si arricchisce di oltre 300 nuovi volumi grazie a un contributo di 7mila euro ottenuto dal Comune di Polla nell’ambito dei finanziamenti della Regione Campania destinati alle biblioteche di ente locale.

Il nuovo acquisto

Il nuovo acquisto rappresenta un importante passo in avanti per ampliare l’offerta culturale a disposizione di cittadini, studenti e appassionati di lettura, consolidando il ruolo della biblioteca come punto di riferimento culturale per l’intera comunità.

Oltre a questo finanziamento, la Biblioteca “Curcio” ha ricevuto un ulteriore contributo regionale di 8mila euro, finalizzato all’incremento e al miglioramento delle dotazioni di arredi e delle attrezzature tecniche. L’intervento consentirà di rendere gli spazi ancora più moderni, accoglienti e funzionali.

Il sindaco Massimo Loviso e il presidente del Consiglio Comunale con delega alla Cultura Giovanni Corleto hanno espresso grande soddisfazione per i risultati raggiunti, sottolineando l’impegno costante dell’Amministrazione comunale nel valorizzare la Biblioteca come “un hub culturale sempre più moderno e fruibile”.

I rappresentanti istituzionali hanno inoltre rivolto un sentito ringraziamento alle operatrici e agli operatori della biblioteca, nonché agli uffici comunali, per il lavoro quotidiano e la dedizione che permettono di promuovere e rafforzare la funzione culturale della Biblioteca “Curcio” di Polla.