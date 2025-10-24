Oltre 300 nuovi libri arricchiscono la Biblioteca “Curcio” di Polla grazie ai fondi regionali

Il nuovo acquisto rappresenta un importante passo in avanti per ampliare l’offerta culturale a disposizione di cittadini, studenti e appassionati di lettura

A cura di Federica Pistone
Biblioteca Polla

La Biblioteca ComunaleProf. Vincenzo Curcio” di Polla si arricchisce di oltre 300 nuovi volumi grazie a un contributo di 7mila euro ottenuto dal Comune di Polla nell’ambito dei finanziamenti della Regione Campania destinati alle biblioteche di ente locale.

Il nuovo acquisto

Il nuovo acquisto rappresenta un importante passo in avanti per ampliare l’offerta culturale a disposizione di cittadini, studenti e appassionati di lettura, consolidando il ruolo della biblioteca come punto di riferimento culturale per l’intera comunità.

Oltre a questo finanziamento, la Biblioteca “Curcio” ha ricevuto un ulteriore contributo regionale di 8mila euro, finalizzato all’incremento e al miglioramento delle dotazioni di arredi e delle attrezzature tecniche. L’intervento consentirà di rendere gli spazi ancora più moderni, accoglienti e funzionali.

Leggi anche:

La biblioteca comunale di Polla festeggia mezzo secolo di vita

I commenti

Il sindaco Massimo Loviso e il presidente del Consiglio Comunale con delega alla Cultura Giovanni Corleto hanno espresso grande soddisfazione per i risultati raggiunti, sottolineando l’impegno costante dell’Amministrazione comunale nel valorizzare la Biblioteca come “un hub culturale sempre più moderno e fruibile”.

I rappresentanti istituzionali hanno inoltre rivolto un sentito ringraziamento alle operatrici e agli operatori della biblioteca, nonché agli uffici comunali, per il lavoro quotidiano e la dedizione che permettono di promuovere e rafforzare la funzione culturale della Biblioteca “Curcio” di Polla.

s
TAG:
Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Droga

Agropoli, trovato in possesso di marijuana e cocaina: arrestato

Nei guai un 36enne trasferito presso il carcere di Vallo della Lucania

Tribunale di Salerno

Spari al festival del sordo: condanna a 20 anni per la tragedia di Capaccio Paestum

Condanna a 20 anni in primo grado per i fratelli Gaetano e…

Spaccio Salerno

Spaccio di droga: arrestato a Salerno un 47enne con cocaina ed eroina

La droga era parzialmente già confezionata per la vendita

Invia il tuo articolo o la tua segnalazione alla redazione

Condividi le tue storie con noi e diventa parte della comunità di Infocilento. Dai voce ai tuoi racconti e arricchisci il portale con il tuo contributo.

InfoCilento - Canale 79
Canale79