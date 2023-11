Olevano sul Tusciano: “Se Shakespeare fosse nato donna”, un incontro divulgativo con assistenti sociali e l’Aps La Crisalide

Un appuntamento che rientra in una serie di iniziative volute fortemente dall’amministrazione comunale e dal sindaco Michele Ciliberti e che coinvolge diverse professioniste. Il Forum con Linda Landolfi, assistente sociale, Serena Caputo, psicologa, Anna Cicatelli, assistente sociale.

Il messaggio

“In questo periodo drammatico in cui sempre più spesso assistiamo alla violazione dei diritti umani, vogliamo fermarci ad analizzare la delicata tematica delle Violenza sulle donne! Estendiamo il messaggio finché non rimanga un fatto privato, finché sia data voce al silenzio, finché sia rispettata la dignità! In un mondo in cui ci si aspetta sempre un SI’, noi diciamo No! No alla violenza sulle donne!”, ha dichiarato il sindaco Michele Ciliberti.

L’appuntamento

Domani, 25 novembre, alle ore 16:00, presso l’Aula consiliare di Palazzo municipale, si terrà un forum sul tema “Politiche di solidarietà sociale” con il supporto delle assistenti sociali del Comune di Olevano sul Tusciano, Linda Landolfi, Serena Caputo, Anna Cicatelli e l’Assessora Michela Di Feo. Autrici locali terranno letture e monologhi sulla tematica. Il presidente “Aps La Crisalide in rete contro la violenza di genere”, Roberta Bolettieri, testimonierà l’importante aiuto da parte dell’associazione a tutte le donne in difficoltà.