25 novembre, giornata internazionale contro la violenza sulle donne: ad Agropoli un incontro di sensibilizzazione

Il 25 novembre ricorre la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. FIDAPA, Sezione di Agropoli, in collaborazione con UNICEF e con il patrocinio della Città di Agropoli – Assessorato alle Politiche Sociali – organizzano un incontro di sensibilizzazione denominato “𝐃𝐚 𝐈𝐅𝐈𝐆𝐄𝐍𝐈𝐀 𝐚𝐥𝐥𝐞 𝐝𝐨𝐧𝐧𝐞 𝐝𝐢 𝐨𝐠𝐠𝐢…𝐢𝐥 𝐬𝐚𝐜𝐫𝐢𝐟𝐢𝐜𝐢𝐨 𝐩𝐞𝐫𝐝𝐮𝐫𝐚…”. L’appuntamento è venerdì 24 novembre 2023 alle ore 18:00 presso l’Aula Consiliare “A. Di Filippo”. Saluti affidati al sindaco Roberto Mutalipassi, al vicesindaco Maria Giovanna D’Arienzo e all’avv. Domenico Antonio D’Alessandro, Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Vallo della Lucania.

Gli interventi

Introduce e modera l’avv. Francesca Di Genio Presidente FIDAPA sez. Agropoli, Interverranno: Dott.ssa Aida Sabbato, Consigliere presso la Corte D’Appello di Potenza; Prof.ssa Giovanna Ancora Miglio, Past President e Ambasciatrice UNICEF Salerno; Dott.ssa Giuseppina Renna, Attivatrice di comunità e progettista.

Appuntamento alla Fornace

Sabato 25 novembre, presso la Fornace di viale Lombardia ad Agropoli si terrà il vernissage della mostra d’arte “RI-nascita di Venere” a cura dell’artista Ester Rascato, organizzato da Lions Club “Faro del Cilento” Agropoli con il patrocinio del Comune di Agropoli. Appuntamento alle 17.30. Saluti affidati al sindaco Roberto Mutalipassi, al presidente del Lions Club “Faro del Cilento” Claudio Botticchio, al dott. Nicola Bellucci (presidente Club Satellite Paestum Cilento Baronia) e all’avv. Elena Foccillo (direttrice Museo Acropolis). Interventi del prof. Vincenzo Pepe (presidente onorario Fondazione “G. Vico” e docente ordinario Diritto pubblico Università Vanvitelli) e di Ester Rascato (artista). Conclude il dott. Stefano Fergola (presidente di zona XII). Modera Sara Annachiara Spinelli (referente New Voices). La mostra sarà operativa nei giorni 26, 29 novembre e 1, 2, 3 dicembre, dalle 16:30 alle 18:30.

La mostra

Un’esposizione vibrante e commovente che si propone di trasmettere un potente messaggio di speranza, possibilità e resistenza contro l’abuso e la violenza di genere. L’ispirazione, dietro questa esposizione artistica, è la testimonianza personale dell’artista, che ha trasformato il proprio dolore in un’espressione visiva di forza e celebrazione. Con una varietà di opere pittoriche, fotografiche e di digital art, Ester Rascato condivide il proprio viaggio attraverso l’abuso, trasformando simboli dolorosi come le “scarpe rosse” in emblemi di resilienza e femminilità.

Questo potente viaggio artistico racconta il potere della terapia e dell’amor proprio, della forza nel superare il trauma. Attraverso ogni pennellata e immagine catturata, Ester Rascato trasmette il messaggio universale che ogni donna merita di essere libera, di essere se stessa senza temere la violenza.